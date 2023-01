Unbekannte brechen in Restaurant und Schuppen ein

Eine Pizzeria in Bissingen und ein Schuppen neben einem Restaurant in Schwenningen wurden aufgebrochen. Die Beamten bitten um Hinweise.

Bisher unbekannte Personen sind in ein Restaurant in Bissingen und einen Schuppen neben einer Gaststätte in Schwenningen eingebrochen. In eine Pizzeria im Erzbischof-Schreiber-Weg in Bissingen sind Unbekannte der Polizei zufolge zwischen Sonntag 22 Uhr und Dienstag 9.30 Uhr eingedrungen. Dabei versuchten die Personen zuerst über die Haupt- und Nebeneingangstüre in das Gebäude zu gelangen und brachen dann ein Fenster zur Küche auf. Die Einbrecher erbeuteten nichts. Die Beamten stellten jedoch einen Schaden von etwa 1000 Euro fest.

Einbruch in Bissingen und Schwenningen – Polizei sucht Zeugen

Auch in Schwenningen gab es einen Einbruch. In der Nacht von Montag 20 Uhr und Dienstag 4.30 Uhr verschafften sich Personen ebenfalls Zugang zu einem Schuppen neben einer Gaststätte an der Bundesstraße auf Höhe der einstelligen Hausnummern. Sie entwendeten neben Motorsägen auch diverse Baumaschinen. Die Beamten ermitteln noch den genauen Schaden. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet in beiden Fällen um Hinweise unter 09071/560. (AZ)