Blindheim

vor 33 Min.

"Besonders schlampig": Ist der Blindheimer Bachmuschel-Fall strafrechtlich relevant?

Umweltaktivist Dieter Leippert bemängelt, dass in Blindheim ein Naturfrevel begangen wurde. Der Mühlkanal wurde gesäubert und der Schlamm weit entfernt abgelagert.

Plus In Blindheim wird Ende 2022 ein Kanal ausgebaggert. Der Bund Naturschutz kritisierte, dass dabei viele Bachmuscheln starben. Der Fall beschäftigte nun sogar die Staatsanwaltschaft.

Von Christina Brummer Artikel anhören Shape

Im November 2022 hat ein kleines Weichtier einen größeren Aufruhr verursacht. Das Thema wurde sogar im Unterglauheimer Faschingszug aufgearbeitet: "Rettet die Muschel, klebt euch an ihr fest", schrieben die Narren der " Letzten Generation Bachmuschel" auf ihren Anhänger. Weniger lustig fand der Bund Naturschutz (BN) die Causa Bachmuschel. Dieses bis zu zehn Zentimeter große Geschöpf, das vielerorts vom Aussterben bedroht ist, hatte im Blindheimer Mühlgraben jedoch eine Heimat gefunden. Bis im November, denn dann rollten Bagger an, um den Mühlgraben zu säubern. Ob die Aktion nach den Vorschriften ablief, darüber gehen die Meinungen bis heute auseinander. Sogar die Staatsanwaltschaft Augsburg beschäftigte sich mit dem Fall. Zu welchem Schluss kamen die Ermittler?

Rückblick: Im November vergangenen Jahres soll der Mühlkanal in Blindheim geräumt werden. Der Kanal zweigt vom Nebelbach ab. Er ist laut Landratsamt schon 15 Jahre nicht mehr gesäubert worden, Anwohner und Anwohnerinnen hätten sich über den muffigen Geruch beschwert. Die Baggerarbeiten laufen also an, laut Landratsamt unter allen nötigen Vorkehrungen wie zum Beispiel einer "ökologischen Baubegleitung".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen