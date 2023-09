Blindheim

Bürgerversammlung in Blindheim: Nahkaufbox statt Supermarkt?

Der "Schandfleck" am Bahnhof in Blindheim soll saniert werden und anschließend als Flüchtlingsunterbringung dienen.

Plus Bei der Bürgerversammlung in Blindheim statt. Diese Fragen brannten den Bürgerinnen und Bürger auf der Seele.

Ein Thema, mit dem die Blindheimer zuletzt eigentlich abgeschlossen hatten, treibt die Menschen in der Gemeinde doch noch um: der Supermarkt vor Ort. Nachdem der Bau in Blindheim abgesagt worden ist, schlägt ein Anwohner bei der Bürgerversammlung ein Konzept wie in Haunsheim vor. Dort hat vor ein paar Wochen eine sogenannte Nahkaufbox eröffnet. Hier kann man Tag und Nacht die alltäglichen Besorgungen machen, ohne jedes Mal in einen der Läden in den angrenzenden größeren Orte fahren zu müssen. Der Blindheimer Bürgermeister Jürgen Frank hält das für eine interessante Möglichkeit, um auch die Versorgung in seiner Gemeinde zu gewährleisten. Allerdings müsse man zunächst einmal die Bilanzen von Haunsheim abwarten. "Denn solch eine Nahkaufbox funktioniert nur, wenn möglichst viele auch dort einkaufen und nicht in die Supermärkte nach Höchstädt fahren", sagt Frank.

Neue Grundschule: Grund für die Verschiebung der B16-Umgehung?

Die geplante B16-Umgehung ist auch in Blindheim ein Thema - wenn auch nur kurz. Am 11. Oktober soll eine eigene Veranstaltung stattfinden, so Jürgen Frank. Die Thematik sei zu groß und würde den Rahmen der Bürgerversammlung sprengen. In diesem Zusammenhang erwähnt der Bürgermeister auch die Planungen rund um die neue Grundschule. Das finde gemeinsam mit der Gemeinde Schwenningen statt. Hier hoffe man auf eine baldige Entscheidung bezüglich des Standorts. Sowohl die Grundschule als auch die B16-Umfahrung werden vorangetrieben. Allerdings reichten die Finanzen Blindheims nicht für beide Projekte gleichzeitig aus - und wenn man sich entscheiden müsse, habe die neue Grundschule zunächst einmal Priorität. Die Gemeinde wachse immer weiter, womit auch mehr Kinder vor Ort seien und eine Schule bräuchten. Diese Nachricht löst bei den Anwohnern gemischte Gefühle aus. So sagt einer der Gäste der Bürgerversammlung, dass man damit "mal wieder einen Grund gefunden hat, um die Umgehung zu verschieben."

