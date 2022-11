Ab Montag müssen Autofahrer im Dillinger Parkhaus zahlen

Solange das Parkhaus in Dillingen noch nicht fertig war, wurden auch keine Gebühren fällig. Das ändert sich nun. Zahlen kann man jetzt auch per App.

Seit September kann im Dillinger Parkhaus auf den oberen Etagen geparkt werden. Bislang kostenlos – denn mit Rücksicht auf die bis vor Kurzem noch laufenden Restarbeiten hatte das Kommunalunternehmen bislang auf die Erhebung verzichtet.

Ab kommendem Montag werden nun die im Sommer vom Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens festgelegten Gebühren erhoben. Grundlage für die Festlegung war auch ein Vergleich der Parkhaus-Gebühren in vergleichbaren Städten. In Dillingen wird die Preisspanne zwischen den Gebühren von Donauwörth, Günzburg und Nördlingen liegen. In den kommenden Monaten soll aber zunächst getestet werden, ob bei den festgelegten Gebühren auch noch genug Menschen ihr Auto im Parkhaus abstellen. Aktuell sind während der Wochentage oft die meisten Ebenen genutzt.

Das sind die Parkgebühren im Parkhaus in Dillingen

Wer weniger als eine Stunde parkt, zahlt im Parkhaus nichts. Danach kostet das Parken für zwei Stunden 50 Cent und erhöht sich mit jeder weiteren Stunde um 50 Cent. Wer mehr als sechs Stunden parkt, muss maximal 2,50 Euro zahlen. In der Nacht zwischen 20 und 5 Uhr morgens kostet das Parken 50 Cent. Für Wiederholungsparker gibt es auch Wochen- und Monatstickets.

Bezahlt wird per Kennzeichen. Bei der Einfahrt ins Parkhaus wird das Nummernschild der Fahrzeuge von einer Kamera erfasst. Diese Daten werden laut Pressemitteilung der Stadt gemäß aktueller Datenschutzvorgaben behandelt und verarbeitet. Nutzerinnen und Nutzer, die eine einfache Abrechnung nach geparkten Stunden wünschen, geben vor dem Ausfahren ihr Kennzeichen am Automaten ein und zahlen die angefallene Gebühr. Eine detaillierte Erklärung zu den Bezahlvorgängen ist im Parkhaus ausgehängt.

Es gibt eine neue Park-App fürs Smartphone

Ebenso ist ein Zahlen per Smartphone-App möglich. Kooperationspartner für das digitale Parken ist das Unternehmen "Parkster". Eine Erklärung, wie diese App genutzt wird, findet sich ebenfalls auf Aushängen im Gebäude. Die Nutzung der App macht das Parken dabei nicht günstiger, es gibt also keine Nachteile für klassische Barzahler.

Nicht nur im Parkhaus, sondern im gesamten Stadtgebiet von Dillingen können Autofahrerinnen und Autofahrer künftig ihre Parkscheine mit dem Smartphone lösen. Wie das geht, steht ab kommender Woche an allen Parkautomaten. Der Vorteil: Jeder, der kein Bargeld dabei hat, kann per Handy einen Parkschein lösen. Und auch, wer gerne noch etwas im Restaurant sitzen bleiben möchte oder im Wartezimmer länger warten muss, kann sein Ticket bequem von unterwegs innerhalb der Höchstparkdauer in der App verlängern.

Und noch eine weitere Änderung gibt es: Um auf dem Parkplatz an der Großen Kreuzung mehr Kapazitäten für Kurzzeitparker und Innenstadt-Kunden zu schaffen, gibt es auf dieser Fläche zukünftig keine Tagestickets mehr. Nutzerinnen und Nutzer, die ihr Fahrzeug den gesamten Tag über abstellen möchten, können dies weiterhin im benachbarten Parkhaus tun. Wer hier ein Monatsticket für 24 Euro bucht, zahlt in einer Fünf-Tage-Arbeitswoche durchschnittlich etwas mehr als einen Euro am Tag. (AZ)