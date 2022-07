Ein Blick zurück auf die Textilen Werkstätten von Regens Wagner

Nun werden in Dillingen Räume eingeweiht, die den Blick zurück auf die Geschichte von Regens Wagner ermöglichen. Besondere Erinnerungen hat Weihbischof Losinger.

Wie war die Zeit damals; als Regens Wagner noch der Hans war und die Volksschule in Dattenhausen besuchte? Als Clara Haselmayr in der Mädchenschule der Franziskanerinnen unterrichtet wurde. Sie aber nicht Lehrerin werden konnte, weil ihre Familie arm war und sich die Ausbildung nicht leisten konnte. Wie haben sich die beiden getroffen und wie kam es zur Gründung des Regens-Wagner-Werks? Aber: War die Grundidee, was in den heutigen Begegnungsräumen gezeigt werden sollte, nicht eigentlich eine ganz andere?

Die Dillinger Werkstätten waren für Paramentenstickerei bekannt

Begegnungsräume Regens Wagner Weihbischof Anton Losinger gibt den neuen Begegnungsräumen bei Regens Wagner in Dillingen den Segen. Darüber freuen sich auch Pfarrer Rainer Remmele (vorne stehend, links) und rechts vom Bischof Museumspädagoin Doris Hefner und Ausstellungsgestalter Erich Hackel.

Im hellen, großen Saal wurden bis Juni 2015 vor allem liturgische Gewänder hergestellt. Der Geistliche Direktor der Regens-Wagner-Stiftungen Rainer Remmele ging vor der Segnung der Räume im zweiten Stock auf die Paramentenstickerei ein, für welche die Textilen Werkstätten von Regens Wagner weit hinaus bekannt waren. Die fasziniert auch Weihbischof Anton Losinger.

Der schwärmt von seiner Zeit in Dillingen als Schüler, Student und im Internat und betont, dass er auf seinen priesterlichen Wegen komplett von Schwester Animata ausgestattet sei: Sein Primizmessgewand, die Primizstola und seine Bischofsmitra kommen aus diesem Haus.

Begegnungsräume Regens Wagner Weihbischof Anton Losinger zeigt sich hier besonders beeindruckt von der Paramentenstickerei, wie die Szenen aus dem Leben Jesu dargestellt sind.

Angesichts der anschaulich gestickten Bilder stellt er heraus: „Eine Kunst, die ich sehr bewundere, auch in ihrer Direktheit der Aussage; die mich freut, und die ich gerne in der Liturgie trage.“ Und er sinniert: „Was wäre gewesen, wenn sich Regens Wagner und Theresia Haselmayr nicht getroffen hätten …?“ Ein Vorbereitungsteam traf sich bereits im September 2014 und überlegte, wie die Erinnerung an Paramentik bewahrt werden könne. Remmele erinnerte an das Ende der Textilen Werkstätten. Frauen ausschließlich mit einer Hörbehinderung finden heute gute Arbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt. Die komplexen, handwerklich und künstlerisch anspruchsvollen Tätigkeiten könnten allerdings nicht von Menschen mit Mehrfachbehinderung ausgeführt werden.

Interaktive Elemente beleben die Ausstellung in Dillingen

Im Laufe der Gespräche erkannte das Vorbereitungsteam, darunter Mitarbeitende von Regens Wagner sowie Schwester Michaela und ihre Mitschwestern von den Franziskanerinnen: Hier können sie auch die Geschichte von Regens Wagner und Schwester Theresia Haselmayr zeigen. Sie holten Ausstellungsgestalter Erich Hackel und die Museumspädagogin Doris Hefner ins Boot und die Umsetzung begeisterte bei der Eröffnung am Mittwoch sämtliche Besucher. Unweigerlich ziehen die großen, weißen Tische mit den einzelnen Fächern, Gegenständen und Texten die Blicke an. Wie haben sich Regens Wagner und Theresia Haselmayr getroffen? Wie waren die Rahmenbedingungen von damals bis heute? Was ist überhaupt Paramentik? Interaktive Elemente ermöglichen, eine Verbindung zum eigenen Leben herzustellen.

Traurig zeigten sich die Anwesenden, als Direktor Remmele an Schwester Gertraud Feihl erinnerte, die am Vormittag des Eröffnungstags mit 92 Jahren verstorben war: „Sie hat das Buch verfasst für die Seligsprechung. Regens Wagner gehört zu den am besten dokumentierten Persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts, weil ihr Anliegen war, dass die Geschichte nicht in Vergessenheit gerät.“ Auch darin können die Besucher blättern.

Landrat Markus Müller zeigte sich bei einem seiner ersten Termine im neuen Amt ebenso beeindruckt wie Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz. Glücklich, dass die Ausstellung trotz des Ausbremsens durch Corona im Festjahr zum 175. Jubiläum von Regens Wagner fertig wurde, zeigte sich vor allem Pfarrer Remmele.

Sie freuen sich darauf, dass viele Gruppen die Ausstellung in den Begegnungsräumen besuchen. Durch die einfache Sprache und die vielen einzelnen Beschäftigungsmöglichkeiten sind sie auch für Kinder und für Menschen mit Behinderung geeignet. Anmeldungen sind möglich bei der Direktion der Regens-Wanger-Stiftungen unter Telefon 09072/502-505 oder unter direktion-dillingen@regens-wagner.de per Mail.