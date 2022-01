Fall Shalomah: Wie geht es jetzt weiter?

Plus Die Eltern sind am Donnerstag nicht mit der Elfjährigen aus Eppisburg vor dem Dillinger Amtsgericht erschienen. Wie es jetzt weitergeht.

Sie wollten das Sorgerecht für ihre Tochter zurück – auf dem Rechtsweg. Doch daraus wurde erst einmal nichts. Die Eltern der elfjährigen Shalomah aus Eppisburg sind nicht zum Gerichtstermin erschienen. Dennoch hat sich der zuständige Richter Albert Stadlmayr mit den Anwesenden beraten, darunter auch der Anwalt der Familie, die Pflegefamilie und Vertreter des Jugendamtes.