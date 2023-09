Freistaat zahlt Millionen für Personen-Unterführung am Dillinger Bahnhof

Barrierefreier Ausbau: Der Dillinger Mittelbahnsteig wird an die P&R-Anlage bei der BSH Hausgeräte angebunden. Bisher sollte die Stadt allein den Durchstich finanzieren.

Seit 2016 laufen die Planungen für den barrierefreien Ausbau des Dillinger Bahnhofs. 2023 sollte das Zwölf-Millionen-Euro-Projekt gestartet werden. Doch dann zog die Bahn die Notbremse. Wegen Qualitätsmängeln in der Planung des von der Bahn beauftragten externen Planungsbüros. Der Ausbau soll nun 2025 losgehen. Die Verzögerung stieß bei Pendlern und Pendlerinnen auf Kritik. Jetzt gibt es aber zur Abwechslung gute Nachrichten zum Dillinger Bahnhof. Denn der Freistaat Bayern wird den Durchstich in Richtung der Firmen BSH Hausgeräte und Röhm, der allein zusätzlich auf vier bis fünf Millionen Euro veranschlagt ist, größtenteils bezahlen. Dies hat nun der CSU-Bundestagsabgeordnete Ulrich Lange, der in der Unions-Fraktion für Verkehrspolitik zuständig ist, mitgeteilt. Die Stadt Dillingen muss voraussichtlich nur 15 Prozent der Kosten bezahlen, sie spart sich dadurch Millionenbeträge.

"Die durchgängige Personenunterführung am Bahnhof Dillingen zur P&R-Anlage an der Röhmstraße wird Realität", freut sich Lange. Dadurch werde die Barrierefreiheit entschieden vorangebracht und eine deutlich bessere Anbindung des Gewerbegebiets erreicht. "Das ist ein Meilenstein für Dillingen“, sagt Lange. Nicht nur die zwei großen Behinderteneinrichtungen der Stadt – Regens Wagner und die Lebenshilfe – profitierten vom barrierefreien Ausbau. Auch die knapp 3000 Mitarbeiter des Geschirrspülerwerks könnten dadurch den Bahnsteig auf direktem Weg erreichen. Er sei sehr erleichtert, dass der Förderantrag der Stadt Dillingen bei der Regierung von Schwaben erfolgreich war und die durchgängige Personenunterführung vom Freistaat mit voraussichtlich 85 Prozent bezuschusst werde. Damit könnten die Planungen bei der DB Station & Service AG weiter voranschreiten. Lange dankt der Regierung von Schwaben und dem Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr "für den stets konstruktiven Austausch". Der gemeinsame Einsatz für den barrierefreien Bahnhof Dillingen habe sich am Ende ausgezahlt.

Dillingen zahlt jetzt nur 15 Prozent Anteil an dem Millionenprojekt

Der barrierefreie Bahnhof Dillingen sei ihm ein Herzensanliegen. "Und wenn ich ein Projekt beginne, dann möchte ich es auch komplett haben", betont Lange. Die Bahn habe die Auffassung vertreten, dass die Barrierefreiheit gewährleistet sei, wenn die Reisenden ohne Hindernisse vom Bahnhof zum Einstieg am Mittelbahnsteig gelangen können. Nach Informationen unserer Zeitung sollen die Kosten für den Durchstich anfangs auch nur mit einigen hunderttausend Euro angesetzt gewesen sein. Jetzt soll die durchgängige Personenunterführung bis zu fünf Millionen Euro kosten, die Dillingen allein hätte tragen müssen. Durch den Zuschuss des Freistaats ist die Belastung für den städtischen Haushalt wesentlich geringer. Dillingen soll sich mit 15 Prozent an den Kosten des Durchstichs vom Mittelbahnsteig bis zur Röhmstraße beteiligen. Dies wären 750.000 Euro – und keine fünf Millionen.

Die durchgängige Personen-Unterführung am Dillinger Bahnhof zu den Parkplätzen im Norden des Areals kostet zusätzlich etwa vier bis fünf Millionen Euro. Foto: Jan Koenen

Oberbürgermeister Frank Kunz zeigt sich nach Langes Mitteilung erleichtert. "In der fast schon unendlichen Geschichte des barrierefreien Umbaus unseres Bahnhofs ist das zur Abwechslung eine erfreuliche Nachricht", sagt der Rathauschef. Für Dillingen als Stadt mit zwei großen Behinderteneinrichtungen sowie vielen weiteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die auf eine barrierefreie Erreichbarkeit beider Gleise angewiesen sind, sei klar, dass der Umbau des Bahnhofs "logischerweise nur mit dem geplanten Durchstich erfolgen kann".

Förderung Dillinger Bahnhof Abgeordneter Ulrich Lange und Verkehrsminister Christian Bernreiter (von links) überbrachten Oberbürgermeister Frank Kunz auf dem CSU-Parteitag die gute Nachricht: Der Freistaat Bayern fördert den Durchstich am Dillinger Bahnhof. Foto: B�ro Lange

Dass der Freistaat nun die Kosten dafür größtenteils übernimmt, verschaffe der Stadt Luft für ebenso wichtige Investitionen, etwa in Betreuung und Bildung. Er sei dankbar, sagt Kunz, dass es dem Abgeordneten Ulrich Lange gelungen sei, im Schulterschluss mit Staatsminister Christian Bernreiter, dessen Ministerium und der Staatsregierung die Weichen für diese Finanzierung zu stellen.

Abgeordneter Ulrich kritisiert die Bahn deutlich

Der Bahnhof Dillingen wurde bereits im Rahmen des 2015 aufgelegten Zukunftsinvestitionsprogramms des Bundes in den Planungsvorrat aufgenommen. Im Mai 2016 begannen dann die umfangreichen Planungen der Bahn für den barrierefreien Ausbau durch ein von der Bahn beauftragtes externes Planungsbüro. Da es zu einem Wechsel in dem von der DB Station & Service beauftragten Planungsbüro kam, musste der Baubeginn allerdings mehrfach verschoben werden. Ulrich Lange übt deutliche Kritik: „Da ist von der DB schlecht gearbeitet worden, deshalb haben wir drei, vier Jahre verloren. 2015 wurden vom Bund die Gelder zur Verfügung gestellt und die Bahn ist damit binnen zehn Jahren nicht in der Lage, einen Bahnhof der Größe Dillingens barrierefrei auszubauen.“ (mit AZ)