Polizei Dillingen hält drei Betrunkene Autofahrer auf

Im Landkreis Dillingen waren wieder einige Fahrer unterwegs, die zuvor getrunken hatten. Eine Frau hatte sogar noch etwas anderes auf dem Kerbholz.

Eigentlich ist es nur um einen Ladendiebstahl gegangen, doch die Polizei wurde am Montag bei einer 54-Jährigen in Dillingen dann gleich doppelt fündig: Die Frau hatte in einem Supermarkt an der Johannes-Scheiffele-Straße Waren im Wert von etwa 15 Euro mitgenommen und nicht bezahlt. Bei der Anzeigenaufnahme zum Ladendiebstahl stellten die Beamten der PI Dillingen bei der Frau aber auch deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von über einem Promille. Nachfragen ergaben, dass die 54-Jährige bereits unter Alkoholeinfluss in die Tiefgarage des Supermarktes gefahren war. Sie erwartet nun nicht nur eine Anzeige wegen Ladendiebstahls, zudem musste sie sich einer Blutentnahme unterziehen.

In Lauingen fährt ein Mann Schlangenlinien

Weil er Schlangenlinien fuhr, zogen die Beamten am Montagabend einen 39-Jährigen in der Lauinger Werner-von-Siemens-Straße aus dem Verkehr. Hier gab der Alkoholtest einen Wert von über zwei Promille aus. Auch der 39-Jährige musste sich nach der Kontrolle einer Blutentnahme unterziehen, außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt.

Ein paar Stunden später, am frühen Dienstagmorgen gegen 3 Uhr wurde in der Dillinger Straße in Lauingen ein 19-jähriger Fahranfänger mit seinem Pkw kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten zuerst mehrere Verstöße gegen die Rüstvorschriften am Pkw fest, da der 19-Jährige unerlaubte Umbauten an seinem Fahrzeug vorgenommen hatte, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen. Zudem hatte der 19-Jährige Alkohol getrunken, obwohl er dies als Fahranfänger nicht darf. Ein Alkoholtest ergab mehr als 0,4 Promille. Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrszulassungsordnung ermittelt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch