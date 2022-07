Polizei schnappt in Dillingen einen 13-jährigen Fahrraddieb

Dagegen sucht die Polizei noch Zeugen für einen Diebstahl in Lauingen.

Ein 15-Jähriger hatte am Dienstagabend sein Fahrrad im Wert von 300 Euro für etwa eine halbe Stunde unabgesperrt in der Kapuzinerstraße in Dillingen abgestellt. In diesem Zeitraum entwendete ein 13-Jähriger das Rad des 15-Jährigen. Nachdem der Bestohlene sein Fahrrad wenig später bei einer mehrköpfigen Personengruppe in der Großen Allee in Dillingen entdeckt und die Polizei verständigt hatte, konnte der minderjährige Fahrraddieb nach kurzer Flucht von den Beamten eingeholt und gestellt werden. Das gestohlene Fahrrad wurde dem 15-Jährigen daraufhin zurückgegeben.

Junge wurde an die Eltern in Dillingen übergeben

Die Beamten überstellen den 13-Jährigen anschließend seinen Eltern und leiteten gegen ihn ein Strafverfahren wegen Fahrraddiebstahls ein. Bislang nicht geschnappt, ist dagegen ein Fahrraddieb in Lauingen. Zwischen Samstag, 20.15 Uhr, und Sonntag, 2 Uhr, entwendete ein bisher unbekannter Fahrraddieb ein blaues Herren-Trekkingrad der Marke Bulls vom Typ Wildcross Street H28, das versperrt in der Schlößlestraße in Lauingen abgestellt war.

Der Wert des gestohlenen Rads liegt bei etwa 500 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (pol)

