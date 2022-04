Unfall in Dillingen: Unterführung Richtung Donaualtheim zeitweise gesperrt

Bei einem Unfall in Dillingen wurde am Dienstagmittag eine Person leicht verletzt.

Ein Unfall hat sich am Dienstagmittag in Dillingen ereignet. An der Abzweigung der Bahnhofstraße auf die Altheimer Straße, kurz nach der Unterführung, sind zwei Autos zusammengeprallt. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Laut Polizei ist eine Person leicht verletzt worden, der Sachschaden dürfte bei rund 17.000 Euro liegen.

Zwei Autos waren in den Unfall in Dillingen verwickelt. Foto: Jonathan Mayer

Feuerwehr Dillingen ist bei dem Unfall im Einsatz

Aktuell sind beide Fahrtrichtungen wegen des Unfalls gesperrt, die Feuerwehr Dillingen, die Polizei und ein Krankenwagenteam sind im Einsatz. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen dort bis zum späten Nachmittag mit Umleitungen rechnen. (mayjo)