Faschingsumzüge 2024: Alle Narren-Termine für den Landkreis Dillingen

Fasching satt! Mit den Hofbällen sind die Gesellschaften fulminant in die fünfte Jahreszeit gestartet. Und es geht weiter: Umzüge, Prunksitzungen, Gardetreffen - ein Überblick.

Die gut und lange gehüteten Geheimnisse sind gelüftet. Alle Faschingsgesellschaften im Landkreis Dillingen haben ihre Hofbälle in den vergangenen drei Wochen gefeiert und mit voller Stolz ihr Programm für die jetzige Saison präsentiert. Glitzernde Prinzessinnen, schicke Prinzen, spektakuläre Showeinlagen, witzige Hofnarren-Auftritte und perfekt einstudierte Gardemärsche wurden schon gezeigt. Und damit geht es für die Aktiven unserer Gesellschaften erst richtig los. Ein Auftritt jagt den anderen. Hinzu kommt noch die Organisation der vielen Umzüge. Ein Höhepunkt für alle Faschingsfans und Narren - egal, ob als Teilnehmer oder Zuschauer am Straßenrand. Ein Überblick über die Faschingsumzüge in der Region:

Anfang Februar schlängelt sich der Faschingsumzug durch die Höchstädter Innenstadt

Einer der beliebtesten Umzüge im Kreis Dillingen findet in Höchstädt , organisiert von den Schlossfinken, statt. Der Termin: Sonntag, 4. Februar, um 14 Uhr. Der Zug schlängelt sich durch die Höchstädter Innenstadt, im Anschluss findet die After-Umzugs-Party in der Eisstockhalle auf dem Gelände der SSV Höchstädt statt. DJ Achim will den Saal zum Beben bringen und den Faschingsnarren gehörig einheizen. Einlass ist ab 16 Jahren.

8 Bilder Fasching 2023/2024: Die großen Prinzenpaare stehen fest Foto: Berthold Veh (Archivbild)

Ein weiterer Höhepunkt ist der Faschingsumzug in Donaualtheim . Die Hallo Wach veranstaltet dabei traditionell immer einen Wettbewerb, der schönste Wagen wird dabei ausgewählt. Der Umzug findet am Samstag, 10. Februar, 14 Uhr, in Donaualtheim statt.

Faschingstermine im Überblick: Dillinger Nachtumzug und Lauinger Hexentanz

Auch in der großen Kreisstadt Dillingen darf in der Saison 2023/2024 ein Umzug nicht fehlen: der Nachtumzug. Am Freitagabend, 9. Februar, schlängeln sich bei Nacht die Wagen, Gesellschaften und Teilnehmer durch die Innenstadt - ein buntes Spektakel, das um 19.11 Uhr beginnt. Übrigens: Die maximale Anmeldezahl wurde bereits erreicht, teilen die Veranstalter der Faschingsfreunde Steinheim mit. Dafür findet im Anschluss natürlich die After-Umzugs-Party statt.

darf in der Saison 2023/2024 ein nicht fehlen: schlängeln sich bei Nacht die Wagen, Gesellschaften und Teilnehmer durch die Innenstadt - ein buntes Spektakel, das um 19.11 Uhr beginnt. Übrigens: Die maximale Anmeldezahl wurde bereits erreicht, teilen die Veranstalter der mit. Dafür findet im Anschluss natürlich die After-Umzugs-Party statt. Die Lauinger Hexen haben bereits mit ihrem Narrensprung die Umzugssaison eröffnet. Erstmals fand dieser besondere Sprung wieder in der Donaustadt statt, tausende Menschen waren dabei und haben mit den Hästrägern um die Wette getanzt. Damit aber nicht genug. Die Narrenzunft der Laudonia veranstaltet auch dieses Jahr wieder den Hexentanz. Am Donnerstag, 8. Februar, findet die große Hexenparty mit DJ Papaoke auf dem Lauinger Marktplatz statt. Ab 14 Uhr startet ein Kinderprogramm, ab 20 Uhr geht es richtig rund. Und die Lauinger setzen noch einen drauf. Am Sonntag, 11. Februar, findet der große Faschingsumzug mit einer XXL-Party im Anschluss statt. Los geht es ab 14.11 Uhr in der Innenstadt.

Das bietet der Fasching in Holzheim, Gundelfingen und Unterglauheim

Die Gundelfinger Glinken sind vermutlich in Lauingen dann beim Umzug dabei - denn ihr Gaudiwurm findet bereits eine Woche vorher statt. Am Samstag, 3. Februar, tanzen, marschieren, hüpfen und laufen die Narren ab 14.11 Uhr durch die Gärtnerstadt.

9 Bilder Helau! Das sind die kleinen Prinzenpaare im Landkreis Dillingen Foto: Detailblick-foto (Symbolfoto)

Auch im Aschberg kommt der Fasching nicht zu kurz. Doch in diesem Jahr steht der beliebte Umzug durch Holzheim auf der Kippe. Laut Auskunft bei der Gemeinde werde derzeit alles noch genau abgeklärt, denn: In Holzheims Ortsmitte wird seit Monaten gebaut. Die Umzugsstrecke verläuft theoretisch mitten durch die Baustelle. Es sei noch nichts in trockenen Tüchern, aber der Termin steht voraussichtlich für Faschingsdienstag, 13. Februar, ab 14 Uhr.

Klein, aber oho: Das trifft definitiv auf den Umzug in Unterglauheim zu. Seit Jahren findet der Gaudiwurm im Blindheimer Ortsteil statt - die Teilnehmer und Menschen am Straßenrand freuen sich jedes Jahr. Der BSC Unterglauheim veranstaltet am Faschingsdienstag, 13. Februar, 13.30 Uhr, wieder den traditionellen Faschingsumzug quer durch Unterglauheim . Anschließend findet der Kehraus im Sportheim Unterglauheim statt.

Lesen Sie dazu auch