Unbekannte schießen mit Luftgewehr auf Auto in Finningen

Das Auto eines Manns in Finningen ist am Freitag beschädigt worden. Die Polizei vermutet, dass die Lackschäden von einem Luftgewehr kommen.

Ein 44-Jähriger aus Finningen hat am Freitagmorgen der Polizei gemeldet, dass sein Auto beschädigt wurde. Der Mann hatte das Fahrzeug am Straßenrand vor seinem Haus in der Hofmarktstraße abgestellt. Die Beamten vermuten, dass die Unbekannten mit einem Luftgewehr auf den Wagen geschossen haben und damit Lackschäden verursacht haben. Der Schaden beträgt 4000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter 09071/560. (AZ)