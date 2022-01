Lauinger Ex-Bierbrunnen-Chef eröffnet Cocktailbar in Günzburg

Eigentlich wollte Ansgar Wahl aus der Nacht- und Eventbranche aussteigen. Doch dann kam Corona und ein unschlagbares Angebot.

Eigentlich wollte Ansgar Wahl Schluss machen. Der Gastronomie den Rücken kehren. Zumindest wollte der langjährige Bierbrunnen-Wirt aus Lauingen nicht mehr bis morgens um 5 Uhr in der Kneipe stehen. Deshalb hat Wahli, so kennen ihn wohl die meisten Menschen in der Region, zum Jahreswechsel 2019/2020 seinen Bierbrunnen zugemacht. Oder anders: Nach 20 Jahren als Chef der Lauinger Kultkneipe hat er das Zepter an Dominic Offinger und René Hofelich weitergegeben. Gemeinsam haben die ehemaligen Gäste das Geschäft von Ansgar Wahl übernommen, der aus der einstigen Pilsbar die Eventkneipe machte. Und jetzt, zwei Jahre später, hat der Ex-Bierbrunnen-Chef wieder ganz eigene Pläne. Er eröffnet eine neue Bar in Günzburg.

Zwei ehemalige Gäste sind jetzt die Chefs im Bierbrunnen

"Eigentlich wollte ich das nicht mehr und nach der Bierbrunnen-Zeit mehr als DJ auf Geburtstagen, Firmenfeiern oder Hochzeiten arbeiten. Aber dann kam Corona", erzählt Wahl lachend. Denn er hat trotz Pandemie Grund zu lachen. Weil Veranstaltungen bei denen ein DJ gebucht werde in den vergangenen Monaten eher Mangelware gewesen seien, habe er "ein wenig Langeweile" bekommen. Und es kam ein unschlagbares Angebot. Ein Bekannter hat sich gemeldet und gefragt, ob er eine Cocktailbar machen wolle.

Auf zwei Etagen gibt es Sitzplätze

So steht der 56-Jährige seit Dezember 2021 bis heute nahezu täglich auf der Baustelle. Denn dort, wo bislang ein asiatisches Restaurant war, soll in Günzburg künftig eine ganze neue, moderne Cocktailbar mit dem Namen "Bali" entstehen. Benannt nach der indonesischen Insel und auch das Konzept sieht Urlaubsfeeling vor, so Wahl. "Es wird modern, aber gemütlich. Wir arbeiten viel mit Holz. Wir wollen junggebliebenen Erwachsenen schöne Abende bei leckeren Cocktails ermöglichen", sagt er.

Bis zu 130 Sitzplätze entstehen derzeit auf zwei Etagen, kleine Speisen und Snacks sollen künftig auch angeboten werden. Die Bar soll grundsätzlich veranstaltungsfrei bleiben, sprich: Man könne sich bei guter Musik noch gut unterhalten, aber wer wolle, könne natürlich auch mitsingen, sagt Ansgar Wahl schmunzelnd.

Ohne Sperrstunde und weniger Corona-Regeln?

Der Lauinger fungiert in der Bali-Bar offiziell als Betriebsleiter, Inhaber ist die Puls Gastronomie und Event GmbH aus Günzburg, die auch die gleichnamige Diskothek in unmittelbarer Nähe betreibt. "Ich freue mich schon richtig, wenn es losgeht, wenn Menschen kommen. Ich brauche das einfach", sagt Wahl. Die Eröffnung ist im März geplant, ein genaues Datum steht aber noch nicht fest. Auch wegen Corona. "Momentan gilt 2G. Wir hoffen aber, dass wir mit etwas normaleren Umständen öffnen können. Wenn das noch nicht geht, dann warten wir lieber und machen dann richtig auf", sagt Wahl.

Laut des Lauingers gebe es im weiten Umkreis keine Bar, die dem Konzept seiner Cocktailbar in Günzburg gleichkomme. Und: "Wir sind tageslichttauglich", sagt er lachend. So gebe es auch einen großen Außenbereich und eine Terrasse. Die geplanten Öffnungszeiten sind Donnerstag bis Sonntag, je ab 17 Uhr. "Und hoffentlich dann ohne Sperrstunde ab 22 Uhr."

Aktuell sucht Ansgar Wahl noch Verstärkung für sein Team - im Service, hinter der Bar oder in der Küche. Wer Interesse habe, könne sich bei ihm über Facebook oder Instagram melden. Die Cocktailbar Bali ist in der Wilhelm-Maybach-Str. 5 in Günzburg, auf dem großen Rastplatz, zu finden.