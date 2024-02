85-Jährige rutscht Böschung hinunter

Die Autofahrerin in Bachhagel bleibt unverletzt. Weiterer Unfall in Gundelfingen.

Sowohl in Gundelfingen als auch in Bachhagel "krachte" es am Samstag. Während beim ersten Unfall ein Autofahrer die Vorfahrt eines anderen missachtete, rutschte beim zweiten eine 85-jährige mit ihrem Auto beim Einparken eine Böschung hinunter.

28-Jähriger nimmt 34-Jährigem in Gundelfingen die Vorfahrt

Gegen 12.15 Uhr wollte am Samstag ein 28-jähriger Autofahrer in Gundelfingen von der Hauptstraße nach links in die Medlinger Straße einbiegen. Wie die Polizei mitteilt, nahm er dabei einem 34-jährigen Mercedes-Fahrer die Vorfahrt, der von der Lauinger Straße in die Hauptstraße abbiegen wollte. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Laut Polizei entstand ein Gesamtunfallschaden von ungefähr 2.500 Euro. Verletzt wurde keiner der Beteiligten.

Das Auto der 85-Jährigen holt in Bachhagel der Abschleppdienst

In Bachhagel ereignete sich am Samstag gegen 15.30 Uhr ebenfalls ein Unfall. Eine 85-jährige Autofahrerin wollte in der St-Georg-Straße einparken. Dabei durchbrach sie einen Holzzaun und rutschte mir ihrem Wagen eine Böschung hinab. Sie konnte selbständig ihr Auto verlassen und blieb unverletzt. Es entstand Gesamtsachschaden von rund 2.200 Euro. Der Wagen der Seniorin musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Für erforderliche Absicherungsmaßnahmen war die Feuerwehr Bachhagel vor Ort. (AZ)