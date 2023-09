Überholmanöver bei Gundelfingen: Fahrzeug geschnitten und geflüchtet

Das hätte schlimmer enden können: Bei einem Überholmanöver zwischen Gundelfingen und Offingen schrammt ein Auto am Vorderreifen des entgegenkommenden Lkw vorbei.

Bei einem Überholmanöver sind zwei Fahrzeuge am Dienstagnachmittag nur knapp einem schweren Unfall entgangen. Wie die Polizei informiert, kam einem Sattelzug gegen 16.00 Uhr auf der Kreisstraße DLG 17 zwischen Offingen und Gundelfingen ein roter Pkw entgegen, der einen vor ihm fahrenden Lkw überholen wollte. Der Pkw-Fahrer unterschätzte offenbar die Geschwindigkeit des entgegenkommenden Sattelzugs.

Unfall bei Gundelfingen: Der Autofahrer begeht anschließend Fahrerflucht

Beim Überholversuch schrammte der Pkw am vorderen linken Reifen des Sattelzugs vorbei, wobei er die Felge beschädigte. Am Lkw entstand ein Sachschaden von circa 200 Euro. Trotz des Zusammenstoßes entfernte sich der Fahrer des Pkws in Richtung Offingen. Die Polizei Dillingen bittet deshalb unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)

Lesen Sie dazu auch