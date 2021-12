Unfall in Gundelfingen: Polizei ermittelt gegen 18-Jährigen

Er übersah wohl eine heranfahrende Frau in ihrem Auto in Gundelfingen. Dann krachte es. Warum jetzt gegen den 18-Jährigen ermittelt wird.

Ein 18-Jähriger aus Medlingen wollte am Donnerstag gegen 18.15 Uhr mit seinem Auto von der Bächinger Straße in Gundelfingen kommend an der Anschlussstelle zur B492 nach links in Richtung Gundelfingen abbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 60-Jährige aus Sontheim die B492 in Richtung Westen. Bei seinem Abbiegemanöver übersah der 18-Jährige die vorfahrtsberechtigte 60-Jährige. So berichtet es die Polizei Dillingen.

Die Frau musste nach dem Unfall in Gundelfingen ins Krankenhaus

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei hoher Sachschaden von mindestens 12.000 Euro entstand. Der 18-Jährige und sein 16-jähriger Beifahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Die 60-Jährige wurde mit vermutlich eher leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Gegen den 18-Jährigen wird wegen Fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B492 war für etwa 1,5 Stunden in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. (pol)