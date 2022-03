Was machen die Vereine ohne die Gundelfinger Kreissporthalle?

Plus Die Halle ist geschlossen, denn dort ist die Aufnahmestelle für ukrainische Geflüchtete. Zwei Vertreter der Gundelfinger Vereine fühlten sich davon überrumpelt.

Als Kollegen von Michael Schaarschmidt ihre Sachen aus der Gundelfinger Kreissporthalle holen wollen, war dort bereits fast alles aufgebaut. Seit Mitte März ist die Halle umfunktioniert und dient jetzt als Erstaufnahmestelle für die ukrainischen Geflüchteten. "Man konnte sich gerade noch so zwischen den Leuten durchschieben", sagt Schaarschmidt, der die Handballabteilung des TV Gundelfingen leitet.