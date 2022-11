Heimat-Check

Bachhagel glänzt durch seine Sauberkeit und den Einzelhandel

Plus Es lebt sich gut in Bachhagel - das zumindest zeigen die Ergebnisse unseres Heimat-Checks für die Gemeinde. Welche Rolle die neue Hausarztpraxis dabei spielt.

Von Annemarie Rencken

Dass die Sauberkeit bei den Bürgerinnen und Bürgern aus Bachhagel am besten bewertet wird, kann Bürgermeister Ingo Hellstern gut verstehen, denn die könne sich in der Gemeinde sehen lassen. Das liege aber auch daran, dass viele "Mitbürgerinnen und Mitbürger selbst Hand anlegen für ein sauberes Ortsbild", betont er. Bei unserem großen Heimat-Check waren alle Leserinnen und Leser im Sommer der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatausgaben in einer Online-Umfrage gefragt, ihre Heimat-Orte zu bewerten. Was ist gut, was könnte besser sein, was geht gar nicht? Das wollten wir in 14 Kategorien wissen.

