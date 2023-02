Polizei-Spezialeinheit führt Einsatz in Hochstein durch

In dem Bissinger Ortsteil Hochstein war die Polizei am Mittwochabend mit Spezialkräften im Einsatz. Die Beamten suchten dort nach einem Mann aus der Reichsbürger-Szene.

In Hochstein, einem Ortsteil von Bissingen, hat es am Mittwochabend einen Einsatz einer Polizei-Spezialeinheit gegeben. Das bestätigte ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Aalen am Donnerstag. Mit mehreren Einsatzwägen riegelten sie den ganzen Ort ab.

Der 46-Jährige kommt laut der Staatsanwaltschaft Stuttgart aus Neresheim im Ostalbkreis. Vor dem Amtsgericht Ellwangen hätte er sich wegen einiger Vorwürfe verantworten müssen. Unter anderem werden ihm Volksverhetzung und das Verwenden verfassungswidriger Symbole vorgeworfen. Zudem soll er unerlaubt Waffen besessen und mit ihnen gehandelt haben. Doch zu seiner Verhandlung erschien der Mann nicht und tauchte offenbar in Hochstein unter. Er ließ sich von den Einsatzkräften der Polizei "widerstandslos festnehmen", so die Staatsanwaltschaft. In seinem Haus wurden laut Staatsanwaltschaft Gegenstände gefunden, die "unter das Waffengesetz fallen könnten".

Einsatz in Hochstein am Mittwoch: Weitere Razzien in Oberbayern und Oberpfalz

Am Mittwochabend war ebenfalls bekannt geworden, dass es wohl am Morgen weitere aufsehenerregende Polizeieinsätze in Bayern gegeben hat. Bei Einsätzen in Oberbayern und der Oberpfalz wurden Wohnungen von Menschen durchsucht, die mutmaßlich in Zusammenhang mit der Reichsbürger-Szene stehen. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft in München mit. Die Beschuldigten stünden unter Verdacht, die Sabotage von Strommasten geplant zu haben, um einen Umsturz herbeizuführen. Mit diesen Durchsuchungen hat der Fall in Hochstein laut Staatsanwaltschaft jedoch nichts zu tun. (mit dpa)