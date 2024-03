An die Platten, fertig und los: Tischtennis-Turnier für den guten Zweck

Zum achten Mal findet in Höchstädt das Mitternachtsturnier der SSV statt. Es gibt Preise, Party und Sport. Und die Kartei der Not profitiert auch davon.

An vielen Spielplätzen darf sie nicht fehlen. Wer mit dem Wohnmobil unterwegs ist, der findet sie weltweit beinahe an jedem Campingplatz. Selbst in den besten Sterne-Hotels gehört sie zur Grundausstattung. Und vermutlich steht die ein oder andere sogar bei vielen Haushalten im Gartenschuppen oder in der Garage. Wovon die Rede ist? Von der beliebten Tischtennisplatte, ein Sportgerät, das jedem zugänglich ist. Oder wie Karen Keis, die bei der Tischtennis-Abteilung der SSV Höchstädt im Vorstandsteam aktiv ist, es formuliert: "Mit einer Tischtennisplatte verbindet man sofort positive Emotionen."

Ein Teil des Erlöses beim Mitternachtsturnier in Höchstädt am 4. Mai kommt der Kartei der Not zugute. Foto: Bernhard Weizenegger

Ein Grund, warum sie sich nicht nur selbst vom Tischtennisfieber hat anstecken lassen. " Tischtennis kann man in jedem Alter und jede Leistungsklasse kann gegeneinander spielen. Das macht für mich den Reiz aus", sagt die Höchstädterin und erzählt, dass sie selbst erst spät als Quereinsteigerin zur SSV-Abteilung kam - aber seither Feuer und Flamme für das Spiel mit den kleinen Schlägern und Bällen ist. Denn, das betont die Jugendtrainerin auch, im Vordergrund bei dieser Sportart steht nicht nur der sportliche Ehrgeiz und Wettbewerb. "Der Spaß auch - und den haben wir immer", sagt Keis. Eine Riesengaudi ist deshalb beim Mitternachtsturnier, das die SSV-Abteilung am Samstag, 4. Mai, in der Nordschwabenhalle in Höchstädt organisiert, garantiert. Denn bei diesem besonderen Event können alle, die Lust auf Spiel, Spaß und Spannung haben, mitmachen.

Tischtennis: Sport und Party beim Turnier in Höchstädt

Ob im Verein aktive Sportler oder Freunde, die gemeinsam einen lustigen Abend verbringen wollen. Für Familien, die sich gemeinsam batteln oder für Arbeitskollegen, die sich außerhalb des Büros austoben wollen: "Jeder und jede ist willkommen. Mehr als hundert Teams können mitmachen", erklärt Karen Keis. Selbstverständlich sind auch Fans und Zuschauer in der Nordschwabenhalle willkommen. Für Essen, Getränke, Party und Musik ist gesorgt. Sogar eine feurige Mitternachtsshow ist geplant. Und das Beste: Von jeder verkauften Eintrittskarte nimmt die SSV-Tischtennis-Abteilung einen Anteil für den guten Zweck weg. Die Verantwortlichen wollen damit die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, unterstützen. "Das ist auch schon eine Tradition, die wir gerne beibehalten", so die Jugendtrainerin.

Ins Leben gerufen hat das Tischtennis-Mitternachtsturnier der ehemalige Bürgermeister und selbst aktive Sportler Gerrit Maneth. Dieses Jahr findet die achte Version statt, es gab immer wieder mal Unterbrechungen. Die "neue Generation", so bezeichnet es Karen Keis, packt es nun wieder an. Auch, weil es jedes Mal ein großer Erfolg mit einer Riesengaudi für alle war. So sind auch gerne dieses Mal wieder ausgefallene Kostüme, kreative Teamnamen und witzige Teamkonstellationen erwünscht. "Wir wollen es bewusst mit Spaß verbinden, damit viele Menschen mitmachen und einen tollen Abend bei uns verbringen. Das Turnier ist nicht nur für Tischtennis-Verrückte", sagt Keis lachend. Aber für alle, die es vielleicht werden wollen.

Daten & Fakten 1 / 1 Zurück Vorwärts Die wichtigsten Fakten zum achten Mitternachtsturnier in Höchstädt im Überblick: Veranstalter: Tischtennis-Abteilung der SSV Höchstädt. Termin: Samstag, 4. Mai, ab 15 Uhr. Hallenöffnung ist ab 13.30 Uhr. Die Siegerehrung findet nach der Mitternachtsshow statt. Teams: Rund hundert Teams mit je zwei Personen können sich anmelden. Die Mannschaften werden nach Leistungsklasse und Geschlecht aufgeteilt. Spielmodus: Jeder gegen Jeden. Preise: Nicht nur die sportlichen Sieger erhalten Pokale, sondern auch das beste Kostüm wird prämiert. Ort: Nordschwabenhalle Höchstädt. Preis: 16 Euro für pro Team. Ein Teil des Erlöses kommt der Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, zugute. Teilnahme: Ab 18 Jahren. Schirmherr: Landrat Markus Mülle, der selbst mitspielt. Anmeldung und Infos: www.mitternachtsturnier.org (sb)



Denn über Nachwuchs beziehungsweise Zuwachs freut sich auch die SSV-Abteilung. Aktuell spielen drei Erwachsenen-Teams und ein Jugendteam in der Liga - mit mehr Männern als Frauen. Keis: "Wir leiden wie viele andere Bereiche auch an Überalterung. Deshalb freuen wir uns über jeden Jugendlichen, der regelmäßig bei uns mitspielen mag." Ab sechs Jahre würde es Sinn machen, für die Tischtennisplatte brauche man eine gewisse Reichweite.

Mitternachtsturnier des SSV Höchstädt: Teil des Erlöses ist für die Kartei der Not

Das Mitternachtsturnier am Samstag, 4. Mai, läuft nach folgenden Regeln ab. Die Mannschaften werden nach Männern, Frauen und Mixed-Teams sowie Vereinsmitglieder und Hobbyspieler eingeteilt. Gespielt wird dann im Modus "Jeder-gegen-Jeden". Dabei besteht jedes Team aus zwei Personen, jeder spielt ein Einzel und je ein Doppel. Heißt: pro Runde drei Spiele. Je nachdem wie groß die jeweiligen Gruppen sind und natürlich wie gut die Spieler und Spielerinnen sind, entscheiden, wie oft man am Abend drankommt und vor allem: Wie weit man es noch oben auf dem Treppchen schafft. Denn eines - egal, ob Profi- oder Gauditeilnehmer - ist immer klar, wie Karen Keis erzählt: "Gewinnen wollen alle, jeder strengt sich an."

Die Teilnahmevoraussetzungen sind: ab 18 Jahren, pro Team 16 Euro Startgebühr, aktive Spieler brauchen ihre Spielerpässe, um saubere Turnschuhe mit heller Sohle wird gebeten und bezüglich Spielkleidung lautet die Vorgabe: "Fast alles ist erlaubt." Und wer bislang noch keine Erfahrungen an der Platte hat, den kann Karen Keis auch beruhigen: "Wer es einmal kann, der verlernt es nie wieder. Tischtennis ist wie Radfahren."

Noch mehr Infos und das Anmeldeformular, das zwingend vorab ausgefüllt werden muss, gibt es online: www.mitternachtsturnier.org