Polizei findet Drogen bei Jugendlichen in Höchstädt und Dillingen

Ein junger Bursche hatte einen Joint in einer Zigarettenschachtel versteckt.

Bei einer Personenkontrolle am Dillinger Bahnhof stellten Dillinger Beamte am Montag bei einem 17-Jährigen eine Zigarettenschachtel fest. Darin befand sich ein Joint. Bei einer weiteren Kontrolle durch Mitarbeiter der Sicherheitswacht Dillingen gegen 19.15 Uhr im Stadtpark an der Bürgermeister-Reiser-Straße in Höchstädt entdeckten diese zwei 20-Jährige, die auf einer Parkbank saßen.

Zwischen ihnen befand sich eine Tüte mit Cannabisdolden, die daraufhin in ein Gebüsch geworfen wurden. Die Dolden konnten sichergestellt werden. Gegen die drei Beschuldigten wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. (AZ)