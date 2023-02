Heilende Kräuter und japanisches Reiki: Erster Gesundheitstag in Höchstädt

Expertinnen und Experten bieten am 1. April Kurse und Vorträge zu Gesundheit, Wellness und Beauty an. Das Schlosscafé hat sich ein spezielles Menü ausgedacht.

Die Idee ist Roswitha Riedel gekommen, als sie auf der Massageliege lag: Ein interaktiver Motto-Tag im Schloss Höchstädt, bei dem Gesundheitsdienstleister aus der Region ihr Angebot vorstellen können. Riedel und die Masseurin Charlotte Rossmeisl – sie ist ebenfalls im Organisationsteam – kamen damals ins Träumen: "Eine Massage im Schloss, das wäre toll", erinnern sich die beiden. Ganz so ist es nicht gekommen. Die Veranstalterinnen haben aber ein interessantes Programm auf die Beine gestellt: Am 1. April veranstaltet der Förderverein erstmals einen Gesundheitstag im Schloss Höchstädt. Besucher und Besucherinnen erwarten an dem Tag von 10 bis 17 Uhr Vorträge und Kurse rund um Sport, Wellness, Ernährung und Beauty.

Bei einer Informationsveranstaltung im Schlosscafé stellen die fünf Organisatorinnen das Programm vor: Angeboten wird zum Beispiel eine Kräuterwanderung, bei der Teilnehmer etwas über nützliche Gewächse lernen, sie pflücken und anschließend eine eigene Tinktur erstellen können. Dann gibt es einen Kurs zum "Reiki": Eine Heilmethode, die ursprünglich aus Japan kommt und sich die eigene Lebensenergie zunutze macht. Oder die Vorträge zur Stressbewältigung und veganer Ernährung, die sich Interessierte im Schloss anhören können.

Vom Schlosskeller bis zum Rittersaal: Veranstaltungen im ganzen Höchstädter Schloss

Allein 16 Kurse bieten Experten und Expertinnen aus der Region am Gesundheitstag an. Von den "eher stilleren Kursen" im Schlosskeller, wie es Riedel nennt, bis zum Outdoor-Programm, das sich im Freien abspielen soll. Dazu kommen fast ein Dutzend Vorträge im kleinen Seminarraum und im Rittersaal. "Wir bespielen das ganze Schloss", sagt die ehemalige Bürgermeisterin Hildegard Wanner, die als Vorsitzende des Fördervereins Schloss Höchstädt den Gesundheitstag mitplant. Für die sechs Euro Eintrittspreis könnten Besucher und Besucherinnen am 1. April auch alle Sonder- und Dauerausstellungen in dem alten Gemäuer besuchen.

Neben den Kursen und Vorträgen präsentieren sich zahlreiche Dienstleister und Dienstleisterinnen mit eigenen Ständen. "Wir wollen das Angebot in der Region bekannt machen", sagt Roswitha Riedel. Fast alle Aussteller kämen aus dem Landkreis Dillingen, die restlichen aus Nordschwaben. Co-Organisatorin Kristina Reicherzer vom Bezirk Schwaben erhofft sich, dass bei der Gelegenheit eine gute Vernetzung stattfinde.

Kostenlose Kinderbetreuung und gesunde Gerichte aus dem Schlosscafé

Das Interesse vonseiten der Aussteller und Ausstellerinnen scheint auf jeden Fall da zu sein, denn lange suchen mussten die Organisatorinnen nicht. "Das war gar nicht so schwer", erinnert sich Roswitha Riedel. Sie habe zunächst alle Bekannten abtelefoniert. "Und bei jedem Telefonat etwas dazugelernt", wie sie mit einem Schmunzeln sagt. Die restlichen Experten und Expertinnen habe das Team vor allem über die sozialen Medien gefunden.

Die Organisatorinnen betonen, dass sich die Angebote an alle Altersgruppen richteten. "Es gibt entspannende Kurse, aber auch aktive Programminhalte", sagt Kristina Reicherzer. Für Kinder soll es am Gesundheitstag eine Betreuung geben (Kinder bis 14 Jahren haben freien Eintritt). Außerdem werde das Schlosscafé an dem Tag die Verköstigung übernehmen, so Riedel. Sie leitet das Café im Höchstädter Schloss. Am Gesundheitstag will die Organisatorin, passend zum Motto, vorwiegend Gesundes auf den Teller bringen. "Von Suppen über Smoothies ist für jeden was dabei", wie Riedel sagt.

Eine Anmeldung zum Gesundheitstag ist auch auf dem Höchstädter Wochenmarkt möglich

Wer nun neugierig geworden ist, kann sich ab dem 25. März per E-Mail an hoechstedt@bezirk-schwaben.de anmelden. Am 24. März gibt es außerdem die Möglichkeit, sich am Höchstädter Wochenmarkt für die Veranstaltungen einzutragen. Die Flyer zum Gesundheitstag liegen in Kürze in zahlreichen Geschäften in der Region aus. Für die Stände ist keine Anmeldung nötig, Kurse und Vorträge haben aber eine begrenzte Teilnehmerzahl. Der Eintrittspreis von sechs Euro beinhaltet alle Programminhalte.