Mit Baseballschläger: Betrunkener Mann rastet in Höchstädt aus

Mit 3,7 Promille und einem Baseballschläger im Gepäck randaliert ein Mann in Höchstädt und verprügelt einen Anwohner. Die Polizei setzt einen Hund gegen ihn ein.

Die Polizei Dillingen wurde am Montag gegen 21.10 Uhr in die Bürgermeister-Reiser-Straße nach Höchstädt gerufen. Dort hatte ein 26-Jähriger mit einem Baseballschläger mutwillig auf das Auto einer 34-Jährigen eingeschlagen und so einen Schaden von ungefähr 1500 Euro verursacht. Ein Anwohner versuchte auf den renitenten Mann beruhigend einzureden. Der allerdings ging auf den Anwohner los und prügelte mit dem Baseballschläger gegen die Beine des Mannes. Zudem versetzte er seinem Opfer einen Faustschlag ins Gesicht. Dieser wurde durch die Schläge leicht verletzt.

Bei der Festnahme wird der Mann von einem Polizeihund verletzt

Der Angreifer flüchtete laut Polizei anschließend fußläufig, konnte von einem Diensthundeführer aber gefasst werden. Gegen den hochaggressiven Mann, der mit über 3,7 Promille erheblich alkoholisiert war, musste der Beamte seinen Diensthund einsetzen. Der 26-Jährige zog sich hierdurch eine leichte Verletzung zu und musste im Krankenhaus Dillingen ambulant behandelt werden. Weil sich der tobsüchtige Randalierer nicht beruhigen ließ, mussten ihn die Polizisten in Gewahrsam nehmen. Gegen ihn laufen jetzt Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung. (AZ)