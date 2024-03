Höchstädt

11:00 Uhr

Stadtrat Höchstädt: Drei Vereidigungen, eine Wahl und eine offene Frage

Bei der Stadtratssitzung in Höchstädt gab es am Montag gleich drei Vereidigungen (von links): dienstältester Stadtrat Günter Ballis, Erster Bürgermeister, Stephan Karg, Zweiter Bürgermeister Armin Hopfenzitz und Stadträtin Carolin Wanner.

Plus Bei der ersten Stadtratssitzung mit dem neuen Rathauschef in Höchstädt wird am Abend gleich mehrfach ein Eid abgelegt. Einzig die Frage, wer künftig Dritter Bürgermeister ist, bleibt offen.

Von Simone Fritzmeier

Schon wieder ist ungewöhnlich viel los am Montagabend im Höchstädter Rathaus. Kurz vor 19 Uhr trudeln Besucher und Besucherinnen ein, die Stühle im Sitzungssaal füllen sich. Und schon wieder steht eine Wahlkabine sowie eine Wahlurne im Raum. Es ist die erste Sitzung mit dem neuen Bürgermeister Stephan Karg - und sein offiziell zweiter Arbeitstag. Seit 1. März ist er der neue Rathauschef, er löst seinen Vorgänger Gerrit Maneth ab. So steht an diesem Montagabend auch ein Tisch mit Sekt- und Orangensaftgläsern im großen Saal im zweiten Stock.

Der "Neuanfang", wie es Günter Ballis in seiner Rede bezeichnet, soll damit besiegelt werden. Der dienstälteste Stadtrat übernimmt die Vereidigung von Stephan Karg und hängt ihm dabei die Amtskette symbolisch um den Hals. Ein besonderer Moment bei der Sitzung. Karg formuliert es im Anschluss so: "Es ist ein einschneidender Moment in meinem Leben."

