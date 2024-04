Höchstädt

Tritt Höchstädt der Seniorengemeinschaft bei?

Plus Gerhard Brecht informiert im Stadtrat über den Verein, der Senioren in Dillingen und Lauingen wertvolle Hilfen bietet. Jetzt soll zunächst der Bedarf ermittelt werden.

Von Simone Fritzmeier

Auch, wenn es dazu mehrere Wortmeldungen, teils wiederholende, brauchte: Die Mitglieder des Höchstädter Stadtrates sind sich am Montagabend bei ihrer Sitzung einig. Nicht nur, dass der Vortrag von Gerhard Brecht über seinen Verein überzeugend ist. Mancher Stadtrat ist davon sogar emotional berührt. Und trotzdem: Am Ende geht es ums Geld. Zumindest soll erst der Bedarf ermittelt und dann abgestimmt werden. Aber, das betonen Mitglieder aller Fraktionen: Die Senioren und Seniorinnen der Stadt Höchstädt und ihren Stadtteilen sollen jede Unterstützung erhalten, die sie brauchen - und wünschen. Oder wie es Bürgermeister Stephan Karg formuliert: "Natürlich stehen wir der Sache positiv gegenüber. Keine Frage."

Seit 2020 gibt es die Seniorengemeinschaft Dillingen-Lauingen

Wenig Fragen lässt Gerhard Brecht bei seinem Vortrag offen. Jeder im Sitzungssaal - am Tisch sowie auf den Publikumsplätzen - hört, sieht und spürt, dass der Vorsitzende und Initiator der Seniorengemeinschaft Dillingen-Lauingen für den Verein lebt. Ehrenamtlich. Er stellt am Abend die Ziele, Aufgaben und die Idee hinter der Gemeinschaft vor. Schon im Dezember 2023 hat der Höchstädter Seniorenbeirat dazu einen Antrag gestellt. Genauer gesagt den Antrag auf Beitritt in den Verein. "Wir hatten immer wieder losen Kontakt, aber nun kommt Bewegung in die Sache", sagt Brecht. Vor sechs Jahren ist der Hausener in den Ruhestand getreten, es sei ihm dann zu ruhig geworden, wie er schmunzelnd erzählt. Mit der Unterstützung von seinen zwei Söhnen sei aus der Idee einer Seniorengemeinschaft ein erfolgreicher Verein geworden - trotz schlechten Starts mitten in der Coronapandemie. Brecht: "Ich habe in meinem Berufsleben vieles erreicht und wollte Geschenke zurückgeben. Ganz nach dem Motto: Helfen macht glücklich", so der Vorsitzende.

