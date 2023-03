Die Zahlen der Kriminalstatistik sind nicht alles

Plus Der Landkreis Dillingen ist sicherer als der Rest Bayerns, sagt die Statistik. Doch nur auf Zahlen zu achten, wäre falsch.

Laut Statistik ist Bayern das sicherste Bundesland. Hier gab es im vergangenen Jahr 4260 Straftaten je 100.000 Einwohner. Der Landkreis Dillingen steht mit 2841 sogar noch besser da. Wer in der Region lebt, lebt sicher. Das steht fest. Aber den Blick nur auf die Zahlen zu richten, wäre falsch.