Wiederbelebung des Bähnles in Gundelfingen ist unrealistisch

Plus Die Wiedereröffnung der Strecke von Gundelfingen nach Sontheim/Brenz würde eine Lücke im Bahnnetz schließen. Dazu bräuchte es aber 1000 Reisende an Werktagen.

Diese Runde ist etwas Besonderes: Seit 1979 treffen sich Lokalpolitiker aus den Landkreisen Dillingen und Heidenheim zum Bayerisch-Württembergischen Kommunalstammtisch. Gewiss, es gibt bedeutendere Gremien als die Zusammenkunft von Landräten und Rathauschefs aus dieser Grenzregion. Beim 93. Kommunalstammtisch im Dillinger Malzstadel begannen die Politiker und Politiker aber, ein ganz großes Rad zu drehen. So soll geprüft werden, ob die ehemals 8,7 Kilometer lange Bahnstrecke zwischen Gundelfingen, Bächingen und Sontheim an der Brenz wiederbelebt werden kann.

Reaktivierung der Bahnstrecke Gundelfingen-Sontheim/Brenz: Die Vision beflügelt die Fantasie

Das Vorhaben ist ziemlich unrealistisch, aber spannend. Allein die Vision, dass man wieder von der Donautalbahn in Gundelfingen bis zur Brenzbahn nach Sontheim fahren kann, beflügelt die Fantasie. Die gegenwärtige Situation offenbart zudem eine große Lücke im Öffentlichen Personennahverkehr. Wer mit der Bahn etwa zu den Bundesligaspielen des 1. FC Heidenheim reisen will, muss über Ulm fahren. Oder von Gundelfingen den Bus in Richtung Sontheim nehmen und dort in die Brenzbahn einsteigen.

