Betriebe im Landkreis Dillingen suchen händeringend Azubis

Jana Huber ist derzeit Auszubildende im Modehaus Holzner in Dillingen. Das Unternehmen ist derzeit noch auf der Suche nach Lehrlingen.

Plus Am 1. September startet das neue Ausbildungsjahr. Viele Firmen können ihre Lehrstellen nicht besetzen. Welche Branchen davon besonders betroffen sind und wie die Unternehmen um Nachwuchs wetteifern.

Von Taisia Matwejew

Am 1. September beginnen mehrere Tausend Lehrlinge in Schwaben eine neue Ausbildung. Dennoch bleiben viele Lehrstellen unbesetzt. Allein im Handwerk suchen laut der Online-Lehrstellenbörse der Handwerkskammer (HWK) Schwaben knapp 1000 Betriebe noch händeringend Bewerber oder Bewerberinnen für ihre offenen Ausbildungsstellen. Unsere Redaktion hat mit einigen Unternehmen und Betrieben gesprochen. Das Fazit: Mit jedem Jahr werden es weniger Bewerber oder Bewerberinnen für die Ausbildungsstellen, sagt beispielsweise eine Mitarbeiterin der Backstube Wünsche in Wertingen.

Viele Firmen im Landkreis im Dillingen nutzen soziale Medien

Dabei nützen Firmen in der Region bei der Suche nach geeignetem Nachwuchs für den Mitarbeiterstamm auch vermehrt das Internet und die Sozialen Medien. Das Seniorenzentrum Sankt Klara in Wertingen setzt beispielsweise nicht nur auf Mundpropaganda, sondern auch auf Netzwerke wie Instagram und Ebay-Kleinanzeigen. Wie der für die Ausbildung zuständige Mitarbeiter erklärt, könnte man die Schüler oder Schülerinnen mit Praktika am effektivsten für den Pflegeberuf begeistern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

