1,6 Promille Alkohol: Unfall zwischen Fahrradfahrern bei Donaualtheim

Auch in Glött stoppt die Polizei eine Trunkenheitsfahrt. Die Autofahrerin hat mehr als zwei Promille.

Auf dem Radweg an der B16 bei Donaualtheim ist es am Sonntag gegen 21.20 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem 26-jährigen Wittislinger und zwei entgegenkommenden Fahrradfahrern im Alter von 20 und 24 Jahren gekommen. Dabei verletzte sich die 20-jährige Radlerin leicht und musste zur weiteren Behandlung ins Dillinger Krankenhaus gebracht werden. Bei dem 26-jährigen Unfallverursacher stellten die Beamten starken Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Er musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen, so die Polizei.

Unter Drogeneinfluss in Dillingen E-Scooter gefahren

Zudem wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol gegen ihn ermittelt. An den Fahrrädern entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro.

Bereits am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr wurde in der Dillinger Innenstadt ein 22-jähriger Fahrer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Zudem erhärtete sich der Verdacht auf den Konsum von Drogen. Auch hier verlief ein Vortest positiv auf die Einnahme von Amfetamin. Der E-Scooter wurde daraufhin sichergestellt, der 20-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Frau ist in Glött Schlangenlinien mit Auto gefahren

Gegen 19 Uhr wurde durch Verkehrsteilnehmer die Fahrerin eines Renaults beobachtet, die in auffälligen Schlangenlinien fuhr. Bei einer Nachschau konnte die Fahrzeughalterin angetroffen werden. Diese stand untererheblichen Alkoholeinfluss mit über zwei Promille. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg wurden daraufhin eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins angeordnet. (AZ)

Lesen Sie dazu auch