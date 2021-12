2022 erwartet uns im Landkreis Dillingen viel Spannendes

Plus Auch wenn der Blick zurück auch dieses Jahr nicht sehr viel Freude bereitet. Nächstes Jahr kann fast nur besser werden.

Der Blick zurück macht in diesem Jahr wenig Spaß. Ein verheerender Corona-Winter, schleppend anlaufende Impf-Kampagnen, ein verregneter Sommer inklusive Hochwasser. Und immer, wenn man dachte, Covid-19 macht eine Pause, schlug das Virus mit aller Härte zu. Wegen der neuen Omikron-Variante müssen jetzt sogar Geimpfte wieder mit Einschränkungen leben. Gleichzeitig darf eine laute Minderheit zu hunderten durch die Straßen „spazieren“. Nein, 2021 wird wohl kein Jahr, an das wir uns gern zurückerinnern.