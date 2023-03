Landkreis Dillingen

vor 34 Min.

Die Außenstelle Dillingen des Weißen Rings hat eine neue Leiterin

Plus Simone Krumschmidt ist Leiterin der Außenstelle des Weißen Rings im Kreis Dillingen. Sie selbst wurde bereits mit dem Messer bedroht und hat Hilfe bekommen.

Von Christina Brummer

Fast jeden Tag flimmern solche Szenen über unsere TV-Bildschirme: In Krimis, Thrillern und Polizeiserien morden Mörder, rauben Räuber und schlagen Schläger. Gewalt anzusehen, scheint dabei das Selbstverständlichste der Welt. Ebenso selbstverständlich: Die Opfer stehen meist nur ein paar Filmminuten im Fokus. Was für den klassischen Krimi gilt, könnte man auch auf die Realität anwenden. So sehen es zumindest Ehrenamtliche der Organisation Weißer Ring. Der Verein hat sich der Opferhilfe verschrieben und will Betroffene von Gewalt ins Zentrum rücken. Die Außenstelle des Weißen Rings in Dillingen war lange unbesetzt. Im vergangenen Jahr hat nun Simone Krumschmidt die Position übernommen. Wie kommt man an ein solch besonderes Ehrenamt?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

