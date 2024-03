Zimmerer aus Norschwaben kritisieren "Hü-Hott-Kurs"

Bei der Innungsversammlung Nordschwaben geht es auch um fehlenden Nachwuchs. Was alle freut: die Rückmeldungen von der Höchstädter Fit for Job.

Zu ihren ordentlichen Innungsversammlungen trafen sich die Mitglieder der Zimmererinnungen Dillingen und Donau-Ries im IBL Kulturzentrum in Lutzingen. Die beiden Obermeister Alexander Gumpp (Dillingen) und Franz Motz (Donau-Ries) und Christoph Schweyer, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Nordschwaben, leiteten die Veranstaltung. Dabei sei immer noch die drängendste Frage: Woher den Nachwuchs und die Fachkräfte nehmen? Ein wichtiger Schritt, um Jugendlichen aus der Region den Weg in die duale Ausbildung zu erleichtern, sei der neue Berufsschulstandort in Donauwörth.

In seinem Jahresbericht wertete Alexander Gumpp etwa die erfolgreiche Teilnahme bei der Fit for Job in Höchstädt als sehr positiv aus. Der professionelle Stand der Zimmerer, eine verbesserte Wegeführung und die attraktiv genutzte Aktionsfläche in der Mitte, hätten zu einem regen Zuspruch im Handwerkerzelt geführt. „Bei uns war richtig was los und auch geboten“, freute sich der Obermeister und sagte deutlich: „Wir müssen uns präsentieren, wir müssen zeigen, dass wir tolle Berufe haben und wir Zimmerer unverzichtbar für die Erreichung der Klimaziele sind. Da müssen wir dranbleiben, als Unternehmer und als handwerkliche Organisationen“.

Austausch mit den Kollegen ist den Zimmerern in Nordschwaben wichtig

Weiter informierte Gumpp über die Arbeit im Bayerischen Landesinnungsverband, der sich auch aus den Mitgliedsbeiträgen der Nordschwäbischen Zimmererunternehmen finanziert. Er befürwortete, dass bei den Neuwahlen jüngere Kandidaten in Vorstandspositionen gekommen seien, was grundsätzlich zu „frischen Impulse“ führe. In diesem Zusammenhang ermunterte er seine Kollegen, die Leistungen der Innung und des Landesverbandes in Anspruch zu nehmen und sich die Bayerischen Holzbautage vom 10. bis 12. Oktober in Augsburg schon fix vorzumerken. „Der Informationswert und auch der Austausch mit Kollegen sei äußerst gewinnbringend“, stellte Gumpp fest.

Eine leichte Abkühlung der Konjunktur sei auch im Holzbau spürbar. Noch hätten die Betriebe ausreichend Aufträge und Anfragen. Die Bundesregierung kritisierte Gumpp deutlich: „Absolut schädlich ist der Hü- und Hott-Kurs in Bezug auf Förderungen. Das verunsichert unsere Kunden und erfordert von uns intensive Beratungsgespräche und Informationen für künftige Bauherren. Bauen wird nicht billiger werden, doch im Gegensatz zu den Materialien Beton und Zement, belasten uns die hohen Energiepreise nicht so dramatisch. Doch der private Häuslebauer braucht Fördermittel, sonst ist das nicht zu finanzieren. Und da ist Kontinuität und Verlässlichkeit gefragt“, steht es in der Pressemitteilung.

Bekenntnis zum Berufsschulstandort Donauwörth

Eindeutig stimmten die Versammlungsteilnehmer für das Berufsgrundschuljahr (BGJ) an der Berufsschule Donauwörth. In diesem Kontext wurde erneut auf die positive Wirkung des neuen Berufsschulstandorts für die angehenden Zimmerer verwiesen. Bislang mussten die Jugendlichen zum Blockschulunterricht nach Immenstadt im Allgäu.

Die Arbeit am neuen Standort wird zum neuen Schuljahr ab September starten. Künftig sollen deshalb weitere Mitglieder für den Prüfungsausschuss aus Nordschwaben installiert werden. Technisch aktuell zu bleiben ist für die Unternehmen von ausschlaggebender Bedeutung. Deshalb werden bei den Innungsversammlungen auch stets Fachinformationen angeboten. In einem Kurzvortrag stellte Erwin Taglieber aus Oettingen die Kampagne „Holz rettet Klima“ vor. Dabei werden den Verbrauchern Sachargumente vorgestellt, welche Bedeutung der Holzbau für den Klimaschutz hat. (AZ)