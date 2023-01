Faschingsumzüge 2023: Hier ziehen die Narren durch den Kreis Dillingen

Endlich wieder Fasching! Und was wäre die fünfte Jahreszeit ohne ihre Faschingsumzüge? Die Termine im Kreis Dillingen stehen.

Die Faschingsfeierlichkeiten finden traditionell mit einem großen bunten Umzug ihren Höhepunkt. Die Faschingsgesellschaften im Landkreis bereiten sich schon lange darauf vor: Umzugswägen, Kostüme, Schminke: Alles will für den großen Umzug vorbereitet sein. Nach langer Corona-Pause wird es in diesem Jahr wieder große Partys geben. Der Vorteil: Die Umzüge verteilen sich über die Faschingswoche. So können sich Faschingsfans gleich mehrere ansehen. Ein Überblick über die Faschingsumzüge in der Region:

Fasching in Dillingen und Höchstädt

In den Donaustädten Dillingen und Höchstädt wird traditionell sehr ausgiebig Fasching gefeiert. In Dillingen veranstalten die Faschingsfreunde Steinheim am Freitag, 17. Februar, ihren Nachtumzug. Los geht es um 19 Uhr in den Straßen Dillingens . Laut der Faschingsgesellschaft lockt der Umzug immer Tausende Besucher nach Dillingen .

steigt die Faschingssause am Sonntag, 12. Februar. Die Faschingsgesellschaft Schlossfinken organisiert den durch die Straßen der Stadt. Los geht es um 14 Uhr. Auch in Donaualtheim gibt es wieder einen Faschingszug. Die Hallo-Wach lädt alle Narren am Samstag, 18. Februar um 14 Uhr zum bunten Faschingstreiben.

Die Hexen tanzen wieder in Lauingen

In Lauingen wird im Fasching 2023 wieder kräftig gefeiert. Der traditionelle Hexentanz findet am Gumpigen Donnerstag, also am 16. Februar, um 20 Uhr auf dem Lauinger Marktplatz statt. Am Sonntag, 19. Februar, folgt dann der Faschingsumzug in der Stadt. Los geht es um Punkt 14.11 Uhr. Beide Veranstaltungen werden von der Laudonia organisiert. Nach dem Umzug steigt noch die Mega-Open-End-Party in der Stadthalle Lauingen .

In Gundelfingen wird am Faschingssamstag gefeiert

In Gundelfingen gibt es in diesem Jahr erstmals eine Änderung, denn der Faschingsumzug findet am Samstag, 11. Februar, statt. Bisher hatten die Glinken den Gaudiwurm immer am Faschingsdienstag gestartet. Beginn ist am 11. Februar um 14.11 Uhr. Die Glinken stürmen am Gumpigen Donnerstag, 16. Februar, um 16.30 Uhr das Rathaus, davor feiern sie die Gundelfinger ab 14 Uhr Straßenfastnacht.

Auf dem Aschberg gibt es einen Faschingsumzug und ein Schubkarrenrennen

steigt am Sonntag, 22. Januar, wieder das traditionelle Schubkarrenrennen. Die maskierten Rennläufer müssen einen Parcours überwinden und können unter anderem 77 Liter Bier gewinnen. Am Faschingsdienstag, am 21. Februar, veranstaltet der Schützenverein Edelweiß dann in Holzheim einen Faschingsumzug . Beginn ist um 14 Uhr. Fußgruppen und kleinere Mottogruppen aus Holzheim und Umgebung sind willkommen.

Ein Faschingsumzug lockt die Narren auch nach Lauterbach

Im Zusamtal findet der einzige Faschingsumzug in Lauterbach statt. Bei dem Umzug werden viele lokale Ereignisse auf die Schippe genommen. Los geht es am Sonntag, 19. Februar, um 13.30 Uhr.

In Dischingen gibt es auch eine After-Umzugs-Party

In Dischingen wird es am 19. Februar einen Faschingsumzug geben. Der Faschingsverein Dischingen organisiert das Spektakel. Der Zug startet um 13.33 Uhr, danach gibt es eine After-Umzugs-Mega-Party.

Damit Sie den Überblick über die zahlreichen Umzüge in der Region behalten, haben wir eine Karte für Sie erstellt. Hier finden Sie alle Termine, Orte und Zeiten – und hoffentlich auch Ihren Lieblings-Faschingsumzug.

