Frau aus dem Dillinger Raum hat Betrugsopfer „gemolken wie eine Kuh“

Eine amouröse Internetbekanntschaft endet für einen Augsburger mit einem Desaster. Die Angeklagte kommt gerade noch mit einer Bewährungsstrafe davon.

Es sind nicht Möbel- oder Autohändler, die auf einem Internetportal mit dem Schlagwort „kaufmich“ ihre Waren anpreisen. Hier werden vielmehr Männer fündig, die auf der Suche nach sexuellen Diensten von Frauen sind und dafür bezahlen. Nicht immer geht es bei derartigen Internetbekanntschaften nur um die Erotik. Mitunter endet ein solches amouröses Abenteuer böse mit einem emotionalen und finanziellen Desaster. „Romance Scam“ nennen Experten die perfide Masche, wenn Liebe nur geheuchelt und Mittel zum Zweck ist, einen Menschen abzuzocken. Viel Lehrgeld musste ein 36-jähriger Augsburger zahlen, der sich im Internet mit einer zwei Jahre älteren Frau aus dem Raum Dillingen eingelassen hatte. Die stand nun wegen dreifachen Betrugs vor einem Schöffengericht unter Vorsitz von Daniel Grimm.

Offen und freimütig schildert der Augsburger als Zeuge, wie er im Dezember 2019 im Internet nach käuflichem Sex suchte, auf die Angeklagte stieß, die ihn dann in Augsburg besuchen kam. „Ich habe 250 Euro bezahlt beim ersten Mal“, erinnert sich der Mann. „Tage später kam sie wieder, dann musste ich nicht mehr zahlen.“ Sympathie sei von beiden Seiten da gewesen, es sei eine lockere Beziehung entstanden. „Ich habe gewusst, dass sie verheiratet ist, sie aber sagte, sie wolle sich von ihrem Mann trennen.“