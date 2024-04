Frauentag in Dillingen: "Frauenbund ist nicht nur Kaffeekränzchen"

Der Katholische Frauenbund lädt am 4. Mai zu einem Frauentag nach Dillingen ein. Die Blindheimer Bezirksvorsitzende knüpft daran besondere Erwartungen.

„Selbstbestimmt gesund“ – so lautet das Motto des Frauentags, zu dem der Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB) am Samstag, 4. Mai, nach Dillingen einlädt. Etwa 250 Mitglieder aus dem Augsburger Diözesanverband und weitere Interessierte werden dazu erwartet. Bei diesem Frauentag, der um 9 Uhr im Stadtsaal beginnt, dreht sich alles um die Themen Gesundheit, Wohlbefinden und Gemeinschaft.

Die „Frauengesundheit“ wird dabei unter verschiedenen Aspekten betrachtet: So werden zum einen strukturelle Rahmenbedingungen und bestehende Versorgungslücken von Frauen thematisiert, zum anderen wird die Frauengesundheit als Einheit von Körper, Geist und Seele in den Blick genommen, heißt es in der Mitteilung des KDFB-Diözesanverbands. In den Gesprächsforen vermitteln Expertinnen Wissen zu gesundheitlichen Themen und bieten Raum für Austausch und Fragen. Dabei geht es auch um die Vorstellung der Lehre der Hildegard von Bingen, um geschlechterspezifische Medizin und Genderforschung, um Alterseinsamkeit, die Bedeutung von Resilienz und das Thema Wechseljahre.

In Dillingen gibt es Tipps für mehr emotionales Wohlbefinden

In den Workshops am Nachmittag können die Teilnehmerinnen eigene Interessen vertiefen und eine ganze Bandbreite an gesundheitlichen Themen erleben: Das Angebot reicht dabei von körperlicher Fitness und Ernährung über mentale Ausgeglichenheit und Tipps für mehr emotionales Wohlbefinden bis hin zu Vorträgen. Auf vielfältige Weise sollen so Anregungen für einen gesunden Lebensstil vermittelt werden. Die Einwahl zu den Foren und Workshops findet am Frauentag statt. Auch das Thema Gemeinschaft soll nicht zu kurz kommen: So bieten eine mobile Cocktailbar sowie Informationsstände verschiedener Einrichtungen Gelegenheit zum entspannten Beisammensein.

Bernhardine Wallner-Leinweber ist Leiterin des KDFB-Bezirks Dillingen, dem gegenwärtig in der Region noch sieben Zweigvereine in Lauingen, Hausen, Kicklingen, Fristingen, Blindheim, Schwenningen und Wertingen angehören. In Dillingen und Höchstädt etwa hat sich der Frauenbund aufgelöst. Die Blindheimerin, die das Amt der Bezirksleiterin im vergangenen Jahr von der Binswangerin Silvia Lutz (inzwischen stellvertretende Diözesanvorsitzende) übernommen hat, freut sich auf den Frauentag. Es sei zumindest in jüngerer Zeit das erste Mal, dass diese Veranstaltung in Dillingen stattfinde. Wallner-Leinweber erhofft sich durch den Frauentag auch viele Impulse für die etwa 600 Mitglieder der Frauenbund-Vereine im Landkreis. "Wir stehen für Gemeinschaft, Austausch, das Miteinander von Jung und Alt, aber auch für politisches Engagement für die Sache der Frauen", betont die 59-Jährige.

Gleichberechtigung der Frauen in der Kirche sei ein großes Thema

Die Gleichberechtigung und Teilhabe der Frauen in der katholischen Kirche sei ebenfalls ein großes Thema, betont die Bezirksleiterin. Viele Frauen engagieren sich ihren Worten zufolge sehr in der Kirche. Bei der Ausübung von Ämtern seien sie aber nur bis zu einem bestimmten Punkt (Gemeinde- und Pastoralreferentin) gleichberechtigt. Frauen können in der katholischen Kirche nicht zu Diakoninnen und Priestern geweiht werden. Wallner-Leinweber bedauert, dass der KDFB mitunter zu Unrecht ein verstaubtes Image habe. "Der Katholische Frauenbund ist nicht nur ein Kaffeekränzchen, sondern ein moderner Verband", versichert die Blindheimerin.

Die Anmeldung ist bis zum 18. April möglich

Der Frauentag findet statt am 4. Mai von 9 bis 17.30 Uhr im Stadtsaal Dillingen. Die Kosten betragen 50 Euro, für KDFB-Mitglieder 40 Euro. Informationen und Anmeldung sind bis zum 18. April unter www.frauenbund-augsburg.de möglich. (mit AZ)