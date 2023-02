Landkreis Dillingen

Frischer Fisch liegt voll im Trend - auch im Kreis Dillingen

Plus Kalt oder heiß geräuchert, mit Panade oder aus der Pfanne: Die Nachfrage in Restaurants und bei Züchtern ist hoch. Es gibt auch immer mehr Angler im Kreis Dillingen.

Den Fisch entweder braten oder dünsten. Mehliert brutzeln oder im Topf mit einem Zwischenboden über einem Kräuteraromadampf garen lassen. Ein Sößchen aus Butter, Zitrone, Olivenöl und ein wenig Knoblauch oder eine Weißwein-Sahne-Mischung zaubern. Passend dazu: Fenchel, Paprika, Tomate, Karotte und Staudensellerie mit ein wenig Butter und Knoblauch in der Pfanne andünsten. Fertig. So geht ein unkompliziertes und leckeres Gericht – wenn es nach Küchenchef Elmar Schneider vom Restaurant Storchennest in Fristingen geht. Dabei sei es beinahe egal, welcher Fisch auf den Teller komme.

