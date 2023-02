Landkreis Dillingen

vor 58 Min.

Diese junge Dillingerin engagiert sich in Vollzeit für Umweltschutz

Die Freiwillige Emma Hintermayr vor dem historischen Museumsraum "Saustall". Die 18-Jährige betreut in ihrem Ökologischen Jahr im Mooseum unter anderem Schulklassen und Kindergeburtstage.

Plus Emma Hintermayr macht im Mooseum Bächingen ein Freiwilliges Ökologisches Jahr. Mit Besuchergruppen geht die 18-Jährige auf Schatzsuche und in den "Saustall".

Von Philipp Nazareth

Vor dem Gespräch mit Emma Hintermayr hat es frisch geschneit. Der alte Hof, in dem das Mooseum untergebracht ist, liegt friedlich neben dem Bächinger Schloss. Hintermayr sitzt in Lederstiefeln und grüner Weste im Besprechungsraum. Seit September macht die Abiturientin aus Dillingen hier ein Freiwilliges Ökologisches Jahr - kurz FÖJ. Der Freiwilligendienst, der vor allem in Einrichtungen für Umwelt- und Naturschutz angeboten wird, trifft bei jungen Leuten auf immer größeres Interesse. Für die Dillingerin war die Entscheidung für ein FÖJ ein Volltreffer.

