Landrat fordert von Lauterbach: Notfallversorgung muss unbedingt bleiben

Der Dillinger Landrat Markus Müller hat einen offenen Brief an Gesundheitsminister Karl Lauterbach geschickt. Darin warnt er vor dem "kalten Strukturwandel".

Angesichts der sich abzeichnenden Pläne zur Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD) hat sich der Dillinger Landrat Markus Müller in einem offenen Brief an den Minister gewandt. Darin formuliert er Forderungen an den Gesundheitsminister.

In seinem Brief erläutert Müller, wie die Krankenhausversorgung im Kreis Dillingen organisiert ist. Die Unterfinanzierung der Kliniken bereite den beiden Häusern, wie zahlreichen anderen Kliniken in Deutschland auch, extreme Schwierigkeiten.

"Inflation, Tarifsteigerungen und höhere Energiepreise lassen unsere Aufwandsseite explodieren", schreibt Müller an Lauterbach. "Der finanzielle Ausgleich ist dabei mehr als unzureichend." Seit Corona seien die Fallzahlen in den Kliniken bayernweit um 15 Prozent zurückgegangen. Das spüre man auch in den Häusern im Kreis. Die Situation schwäche die Finanzkraft des Trägers, also des Kreises Dillingen, "massiv", so Müller. "Die Veränderungen in der Medizin brauchen dringend ein wesentlich besseres bundes- und landespolitisches Flankieren", schreibt Müller.

Es geht es um die Krankenhausversorgung im Landkreis Dillingen

Die entstandenen Defizite führten den Landkreis an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit. Müller bezeichnet die Entwicklung als "kalten Strukturwandel". Die Folgen: Umstrukturierungen bis hin zu "ungesteuerten Veränderungen in der Kliniklandschaft". Das Wort Schließungen fällt in Müllers Brief nicht. Aus Sicht des Landrats könne dies jedoch nicht der richtige Weg in einer so wohlhabenden Gesellschaft sein.

Zwar brauche es aus Müllers Sicht Veränderungen bei den Kliniken. Denen habe man nun bereits "große Einschnitte zugemutet". "Die Spezialisierung und Optimierung wird ungeachtet dessen noch weiter gehen", schreibt Müller und fordert: "Eine Grund- und Notfallversorgung muss im ländlichen Raum unbedingt verbleiben."

Offener Brief: Landrat fordert sinnvolle Vorhaltepauschalen

Müller verlangt von Lauterbach, dass die Reform der Klinikfinanzierung auch auf die "strukturellen Nachteile von kleinen, wohnortnahen Krankenhäusern" eingehen müsse. Zudem mahnt er kurzfristig Unterstützungsmaßnahmen an. So müssten die geplanten Vorhaltepauschalen so gestaltet sein, dass sie die Bedürfnisse kleinerer Krankenhäuser berücksichtigten. Der bislang veröffentlichte Entwurf gehe jedoch in eine andere Richtung und "bedarf der dringenden Überarbeitung". Eine solche Pauschale würde laut bisherigem Entwurf nur ausbezahlt, wenn eine Klinik auch über die entsprechende Leistungsgruppe verfügt. Die bekommt sie jedoch nur, wenn sie genug Fälle in dieser Gruppe behandelt. "Daraus erschließt sich mir überhaupt nicht, wie diese Ausrichtung die Existenz der kleinen Häuser sichern soll", schreibt Müller.

Der Landrat fordert zudem mehr Geld, um kleine Kliniken auf einem modernen technischen Stand zu halten. "Der für die Zukunft angekündigte Transformationsfonds muss zeitnah greifen", schreibt Müller. Zudem dürften die geplanten Reformgesetze nicht zu "Bürokratiemonstern" werden, damit das Personal künftig mehr Zeit mit den Patienten und weniger Zeit mit der Dokumentation verbringen müsse. "Ohne Unterstützung der Politik in Bund und Land können die Kliniken im ländlichen Raum den rasanten Wandel auch in der medizinischen Versorgung nicht mehr sach- und fachgerecht gestalten."

Dieser Wandel ist in der Region bereits in vollem Gange. Am Montag hatten der Landkreis Günzburg und der Kreis Dillingen bekannt gegeben, noch enger in Sachen Gesundheitswesen zusammenarbeiten zu wollen. Was das konkret bedeutet, ist noch unklar. Zunächst soll ein Gutachten erstellt werden, in der die ambulante, stationäre sowie die Notfallversorgung analysiert werden sollen. (chbru)