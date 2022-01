Landratswahl-Kandidatur: Dillingens Rathauschef Kunz hat sich entschieden

Plus Die CSU würde gerne Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz bei der Landratswahl ins Rennen schicken. Nun hat der Rathauschef seine Entscheidung öffentlich gemacht.

Mit seiner Entscheidung, nicht mehr bei der Landratswahl im Mai anzutreten, hat Dillingens Landrat Leo Schrell (FW) die meisten Menschen im Landkreis Dillingen überrascht. Nun läuft bei Parteien im Kreistag fieberhaft die Suche nach einem Kandidaten oder einer Kandidatin für die Abstimmung am 15. Mai. Der CSU-Kreisverband hatte dabei einen Hoffnungsträger ausgemacht. Kreisvorsitzender Georg Winter ließ zu Wochenbeginn wissen, dass die Christsozialen Oberbürgermeister Frank Kunz unterstützen würden, falls der Dillinger Rathauschef Landrat werden wolle. „Wenn Frank Kunz dies machen will, dann hat er die Unterstützung des CSU-Kreisverbands“, sagte der Landtagsabgeordnete gegenüber unserer Redaktion.