Mehrere Radler stürzen und verletzen sich am Wochenende im Kreis Dillingen

Beim guten Wetter sind am Wochenende wohl viele Landkreisbewohner aufs Radl gestiegen – und gestürzt. Mehrere Radlerinnen und eine Motorradfahrerin mussten ins Krankenhaus.

Am Samstagabend ist eine 89-Jährige in der Nähe des Dillinger Taxisparks ohne die Beiligung anderer von ihrem Fahrrad gestürzt. Aufgrund einer Kopfverletzung und mehrere Schürfwunden musste die Frau ins Krankenhaus Dillingen gebracht werden. Das teilte die Polizei Dillingen mit. Auch in Gundelfingen kam es zu einem Unfall. Eine 55-jährige Frau fuhr dabei mit ihrem Fahrrad von Gundelfingen in Richtung Faimingen, bevor sie vom Fahrrad stürzte. Auch diese Radlerin musste zur Behandlung ins Krankenhaus Dillingen gebracht werden.

Auf einem geschotterten Radweg in Ziertheim kam eine 62-jährige Frau ebenfalls ins Straucheln und rutschte auf dem Kies aus. Auch sie stürzte. Sie wurde zur Erstversorgung ins Krankenhaus Dillingen gebracht, hatte sich jedoch nur leichte Verletzungen zugezogen.

Sturz vom Kraftrad: Polizei sucht Unfallzeugen

Auch die Fahrerin eines Kraftrads hatte bei Gundelfingen einen Unfall. Am Samstagvormittag stürzte sie auf der Kreisstraße 17 in Fahrtrichtung Offingen. Sie wurde zunächst mit dem Helikopter zur Erstversorgung ins Klinikum Ulm verbracht. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Unfallzeugen werden gebeten sich bei der PI Dillingen unter Telefon 09071/56-0 zu melden.

Die Ursache eines weiteren Sturzes ist laut Polizei dafür wohl bekannt: Am Sonntag gegen 20 Uhr stürzte eine 43-jährige Fahrradfahrerin auf dem Donauradweg zwischen Offingen und Günzburg. Zuvor war sie auf dem Schotterweg ins Schlingern geraten und schließlich gestürzt, wobei sie sich leichte Verletzungen zuzog. Ein Alkoholtest ergab zudem einen Wert von über 0,5 Promille. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)

