Polizei meldet mehrere Unfallfluchten im Landkreis Dillingen

In Wertingen, Bachhagel und Holzheim kracht es. Die Unfallverursacher fliehen aber. Die Polizei bittet deshalb nun um Zeugenhinweise.

Gleich drei Unfallfluchten meldet die Polizei am Donnerstag. Ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte im Zeitraum Montag, 8 Uhr, bis Mittwoch, 11.30 Uhr, offenbar beim Rückwärtsfahren eine Laterne und einen Zaun an der Einfahrt zu einem Sportplatzgelände in der Straße „Am Judenberg“ in Wertingen. Der Spurenlage zufolge könnte der Unbekannte mit der Anhängerkupplung seines Fahrzeugs gegen die Laterne gefahren sein. Die Polizeistation Wertingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08272/99510.

Unfallfluchten auch in Holzheim und in Bachhagel

In Holzheim hat ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug zwischen Dienstag, 12 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr, einen Schaden von etwa 1500 Euro verursacht. Der Fahrer beschädigte in der Augsburger Straße einen Metallzaun, dessen Verankerung dadurch ausgerissen wurde. Am Zaun konnte gelber Lackabrieb festgestellt werden, berichtet die Polizei.

Einen Schaden von rund 1000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Mittwoch gegen 6.45 Uhr auf der Staatsstraße 1082 auf Höhe Bachhagel im Begegnungsverkehr. Ein 65-jähriger Lastkraftwagenfahrer war auf der Staatsstraße aus Richtung Ballmertshofen unterwegs. Auf Höhe des Bachhagler Ortsteils Burghagel kam ihm der Unbekannte entgegen. Dessen Fahrzeug, bei dem es sich um einen Transporter gehandelt haben könnte, befand sich dabei über dem Mittelstreifen. Es kam zur Streifkollision der Außenspiegel der Fahrzeuge, woraufhin der Unbekannte unbeeindruckt weiterfuhr und Fahrerflucht beging, heißt es im Polizeibericht. Am Laster wurde neben dem linken Außenspiegel auch die Scheibe der Fahrertür beschädigt. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0. (AZ)