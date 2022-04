Polizei warnt vor betrügerischen Anwaltsschreiben und weiteren Tricks

Betrügerische Anwaltsschreiben sind im Landkreis Dillingen unterwegs. Andere werden bei E-Bay betrogen oder verlieren über Daten Geld an Unbekannte.

Die Polizeiinspektion Dillingen warnt vor einer neuen Welle betrügerischer Rechtsanwaltsschreiben („vorgerichtliche Mahnung über 289,50 Euro“). Diese würden derzeit offenbar wieder in großer Stückzahl kursieren.

In dem Schreiben fordert eine angebliche Anwaltssozietät aus München zur Zahlung der Summe im Zusammenhang mit einer angeblichen Lotterie-Teilnahme auf. Die Dillinger Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich hierbei um Betrugsversuche handelt und rät dringendst von einer Überweisung auf das angegebene Konto oder einem Scannen des abgebildeten QR-Codes ab.

Lutzinger erhält Mahnung aber keine Ware

Doch nicht nur mit Anwaltsschreiben sind Trickbetrüger erfolgreich. So erstattete ein 39-Jähriger aus Lutzingen am Freitag Anzeige bei der Dillinger Polizei. Offenbar hatte jemand auf seinen Namen einen Dachgepäckträger bestellt. Die Unbekannten verwendeten wohl die E-Mail-Adresse des Geschädigten, sowie den Überweisungs-Dienstleister „Klarna“. Liefern ließ sich der Täter die Ware an eine fremde Adresse. Der Lutzinger erfuhr von der Bestellung erst, als ihn am Donnerstag ein Mahnschreiben in Höhe von 146,50 Euro erreichte.

Unerlaubter Zugriff auf das Konto eines Dillingers

Ein bislang unbekannter Täter hatte sich zwischen dem 10. und 15. Februar unerlaubt Zugriff auf das „DocMorris“-Konto eines 47-Jährigen aus Dillingen verschafft. Dann wurden dort zweimal Waren im Gesamtwert von 272,92 Euro bestellt. Erst geraume Zeit später bemerkt der Dillinger das überhaupt. Denn er erhielt Mahnschreiben erreichten. Noch ist laut Polizei unklar, wie der Täter an die Daten des 47-Jährigen gelangt sind.

Holzheimer verliert vierstellige Summe

Ein 54-Jähriger aus Holzheim ist über ein Werbebanner bei Facebook hereingefallen. Dort wurde nach Auskunft der Polizei ein „Krypowährungs-Broker“ beworben. Weil die Anzeige hohe Gewinne versprach, ließ sich der Holzheimer darauf ein. Um ein Konto bei crypto.com zu eröffnen, gestattete der Holzheimer einem Unbekannten mittels der Anwendung „AnyDesk“ vollständigen Zugriff auf sein Handy. Daraufhin wurde eine Summe im mittleren vierstelligen Bereich an diverse fremde Konten übertragen, doch nicht auf ein Konto des Holzheimers. Die Polizei warnt an dieser Stelle vor einem weiteren Auftreten der Täter.

18-Jähriger aus Wertingen wird mehrmals betrogen

Ein 18-Jähriger aus Wertingen hat am Freitag bei der Dillinger Polizei Anzeige erstattet. Er hatte im Kleinanzeigenportal E-Bay zwei alte Handys angeboten. Daraufhin meldete sich ein vermeintlicher Brite als Käufer. Der stimmte dem Kauf unter der Voraussetzung zu, dass der Wertinger zudem noch „SteamKarten“ im Gesamtwert von 200 Euro beilegt.

Nachdem der Unbekannte offenbar gefälschte Bilder seiner angeblichen Zahlung für die Handys übersandt hatte, gab der 18-Jährige dem Unbekannten die Codes der „Steam-Karten“ und damit den Zugang zu diesen preis. Im Laufe der weiteren Korrespondenz mit dem vermeintlichen Täter fiel der Wertinger offenbar abermals auf den Trick herein, sodass der Täter insgesamt eine Beute in Höhe von 550 Euro machte. (pol)