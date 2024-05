So verläuft der Start in den Mai im Landkreis Dillingen

Sonnenschein und mehr als 20 Grad, die Bedingungen für die Maifeiern in der Region waren optimal. In Schwenningen war Mist im Spiel. Diese Bilanz zieht die Polizei.

Wenn man sich das Wetter für die Maifeiern hätte wünschen können, dann wären die Bedingungen so wie am Dienstagabend gewesen: Kein Wölkchen trübte den Himmel, und die Menschen feierten im Kreis Dillingen bei anfangs sommerlichen Temperaturen den Start in den Wonnemonat Mai. In allen Städten und Gemeinden in der Region stehen jetzt prächtige Maibäume. Auch in Gremheim.

Dort wurde den fleißigen Helfern und Helferinnen der Freiwilligen Feuerwehr ein Streich gespielt. Als das Team am Dienstagabend den prächtigen Maibaum in die Grube auf dem Kirchplatz stellen wollte, war das Erstaunen groß. Unbekannte hatten die Maibaumgrube mit Mist aufgefüllt. Wie Bürgermeister Johannes Ebermayer auf Anfrage mitteilt, "mussten einige große Schubkarren Mist rausgegabelt werden". Der Mist wurde zu einem nahegelegenen Bauernhof gefahren. Diese habe einige Zeit in Anspruch genommen, sagt Ebermayer. Zum Glück sei das Wetter gut gewesen.

Es herrscht Rätselraten in Gremheim, wo denn der Mist herkommen könnte

Das Aufstellen des Maibaums erledigten die Feuerwehrleute danach schließlich souverän. Der Tanz in den Mai der "Dorfkinder" erfreute die Besucher und Besucherinnen. Unterdessen herrschte Rätselraten, wo denn der Mist in der Maibaumgrube herkommen könnte. Beim Maifest in der Treidelhalle habe es jedenfalls nicht an Gesprächsstoff gefehlt, verriet Rathauschef Ebermayer. Als Ursachen sei die strenge Düngeverordnung ebenso ausgemacht worden wie die Vermutung, dass hier nur jemand den Mist für seinen Garten versteckt und nach "Eichhörnchenart" wohl vergessen hatte, sagt Ebermayer mit einem Augenzwinkern.

Die Polizeiinspektion Dillingen zieht am Mittwochvormittag zufrieden eine erste, vorläufige Bilanz zu sogenannten Freinacht, in der es in den vergangenen Jahren mitunter zu einigen Auswüchsen gekommen war. "Insgesamt haben wir eine friedliche Mainacht erlebt", sagt ein Polizeisprecher auf Anfrage unserer Redaktion. Die Einsatzlage sei "überschaubar" gewesen. Für ein endgültiges Urteil müsse man aber noch abwarten, betont der Beamte. Oft würden Sachbeschädigungen erst im Laufe des 1. Mai oder später gemeldet.

In Lauingen wird ein 50-Jähriger von einem Unbekannten geschlagen

In einer Gaststätte in der Lauinger Brüderstraße wurde am Dienstagabend ein 50-Jähriger attackiert. Wie die Polizei mitteilt, war es gegen 21 Uhr zu der Auseinandersetzung gekommen. Ein bisher Unbekannter schlug dem 50-Jährigen aus bisher unbekannten Gründen ins Gesicht. Der Mann wurde zur Erstversorgung ins Dillinger Kreiskrankenhaus gebracht. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 09071/560 bei der Polizeiinspektion Dillingen zu melden.