Dillingen/Wertingen

vor 32 Min.

"Viele Gründer sind zu blauäugig": Aktivsenioren helfen Unternehmen

Die Aktivsenioren bieten Sprechstunden in Wertingen und Dillingen an. Oft geht es dabei um Fragen rund um die Nachfolgesuche, Existenzgründung oder Geschäftsmodellanalyse.

Plus Die Aktivsenioren im Landkreis Dillingen helfen Unternehmern weiter. Oft geht es um eine Neugründung oder die Frage der Nachfolge. Dabei wird häufig ein Fehler gemacht.

Von Brigitte Bunk Artikel anhören Shape

Ein Unternehmen zu führen, das ist nicht einfach. Firmeninhaberinnen und -inhaber sind konfrontiert mit der Existenzgründung, der Suche nach einer Nachfolge oder einer Geschäftsmodellanalyse. Themen, die auch immer wieder bei den Sprechstunden der Aktivsenioren für Unternehmen in Wertingen auftauchen. Diese geben Tipps, wie Firmen am besten handeln. Damit kennt sich unter anderem Josef Stöckle aus. Er ist seit knapp drei Jahren bei den Aktivsenioren für den Dillinger Landkreis zuständig. Einer seiner Erkenntnisse von Gesprächen mit Firmeninhabern kleinerer Handwerksbetriebe, die einen Nachfolger suchen: Viele beginnen viel zu spät, sich damit auseinanderzusetzen. „Es ist ganz wichtig, schon mehrere Jahre vorher innerhalb der Familie, aber auch mit den Mitarbeitern über dieses Thema zu reden“, sagt er. Nur so könne ein Nachfolger gefunden und aufgebaut werden, auch von extern.

Aktivsenioren in Wertingen geben Firmeninhabern Tipps bei Problemen

Ebenso schieben viele die Vorsorge für den Notfall vor sich her, beispielsweise bei Krankheit oder plötzlichem Tod. Hier würde den Hinterbliebenen schon ein Notfallkoffer, unter anderem mit Passwörtern, Vollmachten, Zugangsdaten, Versicherungen und Kontoverbindungen vieles erleichtern, erläutert Stöckle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen