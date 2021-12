Vorsicht! Im Landkreis Dillingen sind falsche Spendensammler unterwegs

Die Polizei Dillingen warnt gerade jetzt in der Adventszeit vor dreisten Betrügern - und Dieben.

Die Vorweihnachtszeit wird gerne von Betrügern benutzt, um die Spendenbereitschaft der Bürger auszunutzen. So wurde am Dienstag gegen 11 Uhr ein 86-Jähriger von einer unbekannten Frau am St. Ulrichsplatz in Dillingen angesprochen und um eine Spende aus Kleingeld gebeten.

Geldbörse vom Fahrersitz in Dillingen geklaut

Der Senior legte daraufhin seine Geldbörse auf den Fahrersitz und war kurzzeitig abgelenkt, nachdem er in einer Sammelmappe eine Unterschrift für die Spende leisten sollte. In diesem Moment wurde aus dem Geldbeutel ein niedriger vierstelliger Geldbetrag bestehend aus Scheingeld entwendet.

Senior in Wertingen ist auch betrogen worden

Bereits kurz zuvor war es in Wertingen zwischen 10.20 und 10.45 Uhr zu einemgleichgelagerten Betrug gekommen, nachdem ein 89-jähriger Senior von einer Frau angesprochen und um eine Spende für das angebliche Kinderhilfswerk gebeten wurde, als er in seinen Pkw einsteigen wollte. Der Senior war kurz zuvor aus einer Bank in der Badstraße gekommen und übergab einen kleinen Spendenbetrag, für den er eine Unterschrift leisten sollte. So steht es im Polizeibericht.

Zeitgleich wurde ihm ein Kuvert mit einem vierstelligen Betrag aus dem Kofferraum entwendet. Den Diebstahl bemerkte der Senior erst zu Hause. Die angebliche Spendensammlerin konnte als circa 20 Jahre alt, bekleidet mit dunkler Kleidung und dunklen Haaren beschrieben werden, die gebrochen Deutsch sprach. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (pol)

Lesen Sie dazu auch