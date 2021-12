Landkreis Dillingen

10:30 Uhr

Wo im Landkreis hat es am meisten geschneit?

Plus Wer ist Schnee-Spitzenreiter? Nutzerinnen und Nutzer aus dem Kreis haben nachgemessen. Doch wie bestimmt man eigentlich die Schneehöhe richtig?

Von Christina Brummer

Egal ob dicke Flocken wie am Mittwoch oder kleine Flöckchen wie am Freitagnachmittag: Im Kreis Dillingen hat der Winter Einzug gehalten. Und dank frostiger Temperaturen bleibt uns der Schnee wohl auch noch eine Weile erhalten, das meint zumindest unser Wetterbeobachter Benjamin Grimm. Auf unserer Facebook-Seite haben wir einen Aufruf an unsere Leserinnen und Leser gestartet. Diese sollten uns die Schneehöhen in ihren Gemeinden mitteilen. Was dabei herausgekommen ist:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

