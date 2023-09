Landkreis

11:50 Uhr

Landtagswahl: Constantin Jahn setzt auf Kommunikation

Plus Der 41-Jährige aus Gundelfingen tritt bei den Landtagswahlen am 8. Oktober für die Grünen an.

Von Elli Höchstätter

Constantin Jahn ist keiner, der sich in den Mittelpunkt drängt und das Wort an sich reißt. „Ich bin jemand, von dem man nicht gedacht hätte, dass ich den Mut habe, mich einzubringen. Und doch möchte ich Verantwortung übernehmen“, sagt der 41-Jährige aus Gundelfingen. Er wird am 8. Oktober bei den Landtagswahlen als Direktkandidat für die Grünen antreten. Ihm geht es darum, dass nicht nur diejenigen Recht bekommen, die am lautesten schreien. Er ist überzeugt, dass auch eine nachdenkliche und auf Kommunikation ausgerichteten Art in der Politik wichtig ist.

Constantin Jahn ist Geschäftsführer von zwei grünen Kreisverbänden

Die Gespräche an Infoständen oder sogar der Haustürwahlkampf – all das macht ihm Spaß. Immerhin ist er seit 20 Jahren politisch aktiv, wenn auch mit Unterbrechungen. Als Geschäftsführer der Grünen-Kreisverbände in Fürstenfeldbruck und Starnberg kennt er die organisatorischen Abläufe. In früheren Jahren hatte er auch bereits beim Wahlkampf der Grünen in München mitgeholfen.

