18-jährige Radlerin wird in Lauingen von Auto erfasst

Eine 18-jährige Radlerin stößt in Lauingen mit einem Auto zusammen. Sie wird mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Zu einem Verkehrsunfall, in den ein 71-jähriger Autofahrer und eine 18-jährige Fahrradfahrerin verwickelt waren, ist es am Dienstag gegen 15.30 Uhr in Lauingen gekommen. Der Senior wollte nach Angaben der Polizei mit seinem Wagen aus einer Grundstücksausfahrt in die Riedhauser Straße einfahren.

Hier kam es zur Kollision mit dem Rad der 18-Jährigen, die auf dem Gehweg in Richtung Gundelfinger Straße unterwegs war. Die junge Frau stürzte. Sie wurde mit dem Rettungswagen vorsorglich ins Krankenhaus nach Dillingen gefahren. (AZ)

