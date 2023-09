Auto übersehen: 6000 Euro Schaden

Beim Einfädeln auf die andere Spur kracht es am Freitag in Lauingen. Bei dem Unfall entsteht ein Schaden von 6000 Euro.

Ein 22-Jähriger aus Dillingen wollte laut Auskunft der Polizei mit seinem Kleintransporter an der Anschlussstelle Lauingen-Ost in Richtung Günzburg auf die Bundesstraße B16 auffahren. Dabei übersah er einen auf der durchgängigen Fahrbahn fahrenden 20-Jährigen aus Dillingen in dessen Auto.

Nach dem Unfall in Lauingen muss ein Auto abgeschleppt werden

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 22-Jährige mit dem linken Heck seines Kleintransporters gegen die Front des anderen Autos fuhr. Es entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 6.000 Euro. Der Wagen des 20-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (AZ)