Lauingen

vor 47 Min.

Faruk Demirpolat will das Cabana in Lauingen zu altem Glanz führen

Plus Nach 14 Jahren wechselt erstmals der Betreiber der Lauinger Bar. Der Neue investiert kräftig – und träumt schon jetzt von der Rückkehr goldener Zeiten.

Von Jonathan Mayer

Faruk Demirpolat beginnt mit einer Entschuldigung. Es tue ihm leid, sagt der 25-Jährige, als er von der Eröffnungsfeier Anfang März erzählt. Über den Tag verteilt seien 200 Gäste dagewesen, noch viel mehr hätten eigentlich da sein wollen. Doch der Laden war voll. Und so musste sein Team viele Besucher wegschicken. Und dafür sei eine Entschuldigung angebracht. Der Ansturm habe ihn aber auch dazu veranlasst, noch ein paar mehr Tische reinzustellen. Es kann ja nicht alles perfekt sein.

14 Jahre lang gibt es das Cabana in Lauingen bereits. Nun hat erstmals der Betreiber gewechselt. Hüseyin Dülger übergab an Faruk Demirpolat, den 25-jährigen Günzburger, einst selbst Kunde, jetzt Chef der "weit und breit schönsten Bar", wie er das Cabana (nicht nur) wegen der auffälligen Glaskuppel selbst beschreibt. "Immer wenn ich hier reingelaufen bin, hab’ ich gesagt, so eine Bar will ich auch haben", sagt er. Das hat er jetzt erreicht. Eine Location wie diese gebe es in der Umgebung sonst nicht. "Das Ding hier in München und du bist in zwei Jahren Millionär", scherzt er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen